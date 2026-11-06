Añatuya: un camión cargado de trigo terminó en una cuneta para evitar una tragedia

Un transporte de gran porte protagonizó un espectacular siniestro vial tras cruzarse de imprevisto con una motocicleta sin luces que transportaba a tres personas.

Hoy 09:33

La madrugada de este viernes 6 se transformó en momentos de extrema tensión en Ruta 92 en la ciudad de Añatuya, cuando un camión de gran porte terminó encajado en una cuneta de drenaje en plena zona urbana, para evitar lo que pudo haber sido una tragedia vial.

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El episodio se registró pasadas la 1 de la madrugada, a la altura de la Ruta Provincial N° 92 y la calle Juan José Paso, en el populoso barrio El Triángulo.

De acuerdo con el informe de la División Prevención, fueron alertados por la Sala de Monitoreo sobre un camión que había perdido el control en plena traza provincial. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el protagonista fue un camión marca Mercedes Benz, color blanco con batea roja, conducido por Héctor Humberto Fattorel (54), oriundo de la ciudad de La Banda.

El chofer transportaba un cargamento de trigo y circulaba con itinerario desde Fernández hacia la ciudad de Bandera. Sin embargo, su viaje se vio interrumpido abruptamente cuando, según su propio testimonio, una motocicleta sin luces y con tres ocupantes a bordo —dos mayores y un menor— se le cruzó imprevistamente en el camino.

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Para evitar un impacto frontal que podría haber tenido consecuencias fatales para los ocupantes del rodado menor, Fattorel realizó una brusca maniobra evasiva. Si bien logró evitar la colisión, la pesada unidad se descontroló e ingresó a la calle Juan José Paso, mientras que la imponente batea terminó con dos de sus ejes atrapados en la cuneta de drenaje.

Tras las primeras horas de pericias y de asegurar el perímetro, el operativo continuó alrededor de las 8 de la mañana con el relevamiento de personal policial y de Tránsito Municipal en el lugar, mientras se esperaba la llegada de maquinaria pesada del Obrador Municipal, con el objetivo de remover el camión encajado y normalizar la circulación en la zona afectada. Afortunadamente, pese al peligro y al dramático final de la batea, no se reportaron personas heridas ni daños a terceros.