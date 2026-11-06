Jueves de Locos: circulaba en una BMW robada, chocó y sufrió graves heridas

Lautaro Ricardo Aguirre debió ser derivado al Hospital Regional de la ciudad Capital. Viajaba junto a un adolescente de 16 años. La motocicleta tenía un pedido de secuestro desde Mar del Plata.

Hoy 09:13

Un episodio que pudo terminar en tragedia se registró alrededor de las 3 de la madrugada de este viernes 6 de noviembre, en la intersección de avenida Néstor Kirchner y Maipú, en Las Termas de Río Hondo.

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Lautaro Ricardo Aguirre, de 20 años, domiciliado en el barrio Herrera el Alto, circulaba junto a un adolescente de 16 años, identificado como A.L.A., a bordo de una motocicleta BMW G310R, de color azul, cuando protagonizaron un violento siniestro vial.

Según los primeros datos recabados, se desplazaban a elevada velocidad por la Ruta Provincial 93, en sentido oeste-este. Antes de llegar a la rotonda, el conductor habría perdido el control del rodado, que derrapó y terminó impactando violentamente contra la estructura.

Como consecuencia, ambos ocupantes resultaron lesionados. Aguirre fue asistido inicialmente en el CIS Termas, donde se constató que presentaba fracturas de pelvis y brazo derecho. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado posteriormente al Hospital Regional de la ciudad Capital. En tanto, el adolescente sufrió múltiples escoriaciones y permaneció en observación en el centro asistencial termense.

Así quedó la BMW

La intervención policial comenzó con la actuación inmediata del personal de la Unidad Táctica Motorizada (UTM), dependiente de la División Prevención Departamental N.º 6 de Termas de Río Hondo, que acudió al lugar tras tomar conocimiento del siniestro. Posteriormente, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 50 realizaron las actuaciones correspondientes.

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Al llegar, no encontraron a los ocupantes ni el vehículo, ya que ambos habían sido trasladados al CIS. A partir de los datos aportados por transeúntes y de las averiguaciones realizadas, lograron localizar la motocicleta en un terreno baldío situado a unos 200 metros del lugar del impacto. El rodado estaba cubierto con una bolsa de nailon y presentaba daños en su parte trasera y en el sistema de encendido. No tenía dominio colocado.

Una BMW con pedido de secuestro por robo

La verificación de los datos del vehículo ante la Planta Verificadora permitió establecer que la BMW G310R registraba un pedido de secuestro vigente desde el 8 de agosto de 2026, solicitado desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, en el marco de una causa por robo, con intervención de la Comisaría General Pueyrredón, Seccional Primera. La denuncia había sido radicada por Leandro Miguel De Cataldo.

En el lugar también trabajó personal de Criminalística.

La fiscal interviniente, Dra. Pérez Vicens, dispuso la realización de las tareas de rigor, el secuestro del vehículo y la aprehensión del conductor, conforme a lo consignado en las actuaciones judiciales.

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El caso vuelve a poner bajo la lupa los episodios vinculados a los denominados “Jueves de Locos” y “Domingrau”, en los que las conductas de riesgo al volante pueden poner en peligro no solamente a quienes participan de estas prácticas, sino también a terceros.

Esta vez, el saldo fue un joven con graves fracturas, un adolescente lesionado y una motocicleta que, además de haber protagonizado el siniestro, era buscada por la Justicia bonaerense. Un episodio que pudo tener consecuencias todavía más dramáticas.