Nuevo golpe para Santiago Peña: la Justicia paraguaya abrió tres causas penales en su contra

El fiscal general Emiliano Rolón Fernández ordenó investigar presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank y el manejo de fondos públicos.

Hoy 08:50

La crisis política y financiera en Paraguay sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispusiera la apertura de tres causas penales contra el presidente Santiago Peña, en el marco del escándalo relacionado con Ueno Bank.

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La decisión, adoptada este jueves, contempla la conformación de un equipo de fiscales especializados en Delitos Económicos y Anticorrupción, que investigará presuntas irregularidades en la supervisión y resolución de la entidad bancaria, la colocación de fondos públicos y las actuaciones de distintas autoridades del Estado.

Según informó el Ministerio Público de Paraguay, las investigaciones surgen a partir de denuncias presentadas por senadores y diputados, además de una presentación realizada por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera Chávez.

Qué investigará la Fiscalía contra Santiago Peña

Entre los antecedentes figura una ampliación de la denuncia presentada el 22 de octubre de 2025, que incorpora cuestionamientos sobre la supervisión y resolución de Ueno Bank, el manejo de recursos públicos depositados en la entidad y la actuación de funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP).

Otra de las denuncias involucra a autoridades del Poder Ejecutivo, funcionarios y exfuncionarios del Banco Central, del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Para llevar adelante las investigaciones, el fiscal general designó a tres agentes especializados, que trabajarán bajo la dirección de Silvia Margarita González Vóster y la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.

La crisis política se profundiza tras la renuncia de Peña

La apertura de las causas se produce en medio de una grave crisis institucional en Paraguay, luego de que Santiago Peña presentara su renuncia a la Presidencia en medio del escándalo financiero y del avance de un juicio político en el Congreso.

Sin embargo, su dimisión no fue aceptada formalmente, por lo que el mandatario continúa en funciones mientras se desarrolla el proceso parlamentario que podría derivar en su destitución.

Con estas nuevas investigaciones, la Fiscalía paraguaya buscará esclarecer los hechos denunciados y determinar las eventuales responsabilidades penales de las autoridades involucradas en el manejo de fondos públicos y las decisiones relacionadas con Ueno Bank.