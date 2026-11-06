Hailee Steinfeld protagoniza la nueva apuesta animada de Disney

La actriz presta su voz a Billie, una adolescente que descubre que tiene poderes mágicos y termina envuelta en una aventura extraordinaria junto a su madre en la película "Hexed".

Hoy 08:24

Hailee Steinfeld se prepara para llegar nuevamente a la pantalla grande, esta vez como protagonista de ‘Hexed’, la próxima película animada de Disney. La producción de Walt Disney Animation Studios propone una aventura fantástica ambientada en un universo de brujas y tiene como eje la relación entre una adolescente y su madre.

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Steinfeld interpreta a Billie Doe, una joven impulsiva, poco convencional y que siente que no termina de encajar en su entorno. Su vida cambia cuando descubre que posee habilidades mágicas que la llevan hasta Hexe, un extraordinario mundo habitado por brujas. Allí deberá enfrentar nuevos desafíos y descubrir secretos familiares que podrían cambiar el destino de ese universo.

La actriz Rashida Jones interpreta a Alice, la madre de Billie, una mujer cautelosa y sobreprotectora que termina acompañando a su hija en esta inesperada aventura. Juntas deberán reconstruir su vínculo mientras descubren misterios que permanecieron ocultos durante años.

El elenco de voces también cuenta con figuras destacadas como Jodie Foster, quien interpreta a la antagonista Reina Celeste; Walton Goggins, Tracey Ullman, Stephen Fry, Dan Stevens y Henry Winkler, entre otros.

La película está dirigida por Fawn Veerasunthorn y Jason Hand, con Josie Trinidad como codirectora. El guion fue escrito por Jared Bush y Dana Ledoux Miller. Además, Steinfeld grabó una nueva versión de la canción Magic, de The Cars, que forma parte de la banda sonora.

En una reciente aparición televisiva, la actriz habló sobre su participación en el proyecto y también se refirió a su vida personal. Steinfeld contó que se convirtió en madre durante el período en el que trabajaba en la película, una experiencia que profundizó su conexión con una historia centrada precisamente en el vínculo entre una madre y su hija.

La intérprete, que comparte una hija con el jugador de fútbol americano Josh Allen, expresó su entusiasmo por la posibilidad de que algún día su pequeña pueda ver la película.

‘Hexed’ llegará a los cines el 25 de noviembre de 2026 y representa una nueva apuesta de Disney por una historia original, alejada de sus franquicias más conocidas.