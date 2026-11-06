Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 NOV 2026 | 27º
X
Locales

Autovía Ruta Nacional 9: la Provincia destaca la continuidad de la obra con un importante avance de ejecución

El Gobierno de Santiago del Estero resaltó el progreso de los trabajos que conectarán la ciudad Capital con Las Termas de Río Hondo y se extenderán hasta el límite con Tucumán. La finalización está prevista para el primer semestre de 2027.

Hoy 10:45
Autovía RN9

El Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero destacó la continuidad de las obras de la autovía sobre la Ruta Nacional 9 y el significativo avance en su ejecución, que contempla su extensión hasta el límite con la vecina provincia de Tucumán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la jornada del jueves, el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, recorrió los trabajos y supervisó el estado de ejecución del tramo que une la ciudad Capital con el acceso a Las Termas de Río Hondo.

Según lo informado, la obra registra un importante avance de ejecución y su finalización está prevista para el primer semestre de 2027. Los trabajos se realizan con financiamiento compartido en partes iguales entre el Gobierno nacional y la Provincia de Santiago del Estero.

La nueva autovía permitirá mejorar la seguridad vial en un corredor de alto tránsito, agilizar el transporte de cargas y pasajeros, favorecer la producción y fortalecer el acceso a Las Termas de Río Hondo, principal destino turístico de la provincia.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto afronta las prácticas libres del GP de Brasil de Fórmula 1
  2. 2. La Banda: prorrogan la detención de un joven acusado de balear a un adolescente durante una pelea entre bandas
  3. 3. Santiago del Estero tendrá un viernes sofocante con 35°C y alerta amarilla por fuertes vientos
  4. 4. Quimsa recibe a Lanús en el Ciudad con el objetivo de mantener su invicto en la Liga Nacional
  5. 5. Milei dejó España tras una cumbre marcada por sus cruces con Pedro Sánchez y sus gestos a la oposición
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT