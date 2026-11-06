Récord absoluto: por primera vez un auto de producción supera los 500 km/h

Con cuatro motores eléctricos, uno por rueda, el Yangwang U9 Xtreme de BYD pulverizó todas las marcas mundiales en una ruta de Abu Dabi.

Hoy 10:16

La industria automotriz acaba de romper un techo que parecía imposible. Por primera vez en la historia, un automóvil de producción superó la mítica barrera de los 500 km/h. La hazaña la protagonizó el Yangwang U9 Xtreme (U9X), el hiperdeportivo 100% eléctrico desarrollado por la división de lujo de BYD, que registró una velocidad máxima de 503,17 km/h y redefinió los límites técnicos del sector.

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El registro supera la marca de 496,22 km/h fijada el año pasado por el mismo modelo en el circuito de pruebas alemán de ATP Papenburg y le valió al U9X la homologación formal de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

De esta manera se aseguró los títulos de Auto de producción más veloz del mundo (incluyendo modelos eléctricos y de combustión interna) y Auto eléctrico de producción más veloz del mundo. Pero en BYD habían advertido que les había quedado "energía sin explotar".

El fin de la era térmica

Durante más de un siglo, los constructores de automóviles persiguieron la barrera de los 500 km/h apoyados en complejas mecánicas de combustión sin conseguir romperla. La consagración del U9X cobra verdadera dimensión al contrastarla con la selecta dinastía de hiperdeportivos térmicos que dominaron el récord de velocidad hasta nuestros días.

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport (2010) – 431,07 km/h: El coloso del Grupo Volkswagen, impulsado por un bloque W16 quad-turbo de 1.200 CV, fijó el estándar oficial Guinness de la era moderna tras promediar 427,93 km/h y 434,21 km/h en la pista de Ehra-Lessien. Reinó formalmente durante siete temporadas.

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Koenigsegg Agera RS (2017) – 447,19 km/h: La firma sueca trasladó el desafío a una ruta pública cerrada en Nevada (EE.UU.). Con un V8 biturbo de 1.360 CV y Niklas Lilja al volante, homologó un promedio bidireccional histórico que alcanzó un pico de 457,86 km/h en una de las pasadas, convirtiéndose en la máxima referencia auditada en ruta abierta.

Bugatti Chiron Super Sport 300+ (2019) – 490,48 km/h: El último gran asalto de la combustión interna lo dio la marca de Molsheim con su W16 llevado a 1.600 CV. Andy Wallace pulverizó la barrera de las 300 mph (482,8 km/h) en Ehra-Lessien. Pese al logro técnico, la pasada se realizó en un único sentido y los modelos de calle entregados a clientes incluyeron un limitador electrónico a 440 km/h.

El piloto alemán Marc Basseng

La respuesta de Yangwang demolió esa jerarquía en tiempo récord: le tomó apenas tres años desde el inicio del proyecto U9 desbancar a los motores térmicos multicilíndricos recurriendo de forma exclusiva al empuje eléctrico.

"503,17 km/h es un logro fantástico que traslada la referencia de la propulsión puramente eléctrica mucho más allá de lo que otros pudieran soñar", destacó Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD.

La gesta sobre el asfalto de Abu Dabi

A diferencia de la marca obtenida en 2025 en un circuito de pruebas cerrado en Alemania, este nuevo récord mundial se concretó sobre una vía pública: la autopista internacional Sheikh Khalifa Bin Zayed (E11), en la región de Al Dhafra, Abu Dabi.

Al volante estuvo nuevamente el piloto alemán de resistencia Marc Basseng, quien debió lidiar con las complejidades de un entorno real. En coordinación con las autoridades locales, se cerró un tramo de 10 kilómetros, aprovechando una recta útil de siete kilómetros.

El registro del récord

Ante la cercanía del desierto, la calzada fue barrida e inspeccionada milimétricamente para eliminar restos de alambres de los cepillos limpiadores que pudieran comprometer la seguridad a esas velocidades extremas.

El 31 de octubre se realizaron dos pasadas iniciales con un pico de 490 km/h. Durante la noche, los ingenieros ajustaron el mapa térmico de motores y baterías, aumentaron la carga aerodinámica del alerón trasero y recalibraron la amortiguación de rebote para contrarrestar ondulaciones del asfalto.

Y el 1 de noviembre, tras una pasada de confirmación, la segunda salida cronometró la histórica marca superior a 500 km/h.

"Superar los límites de velocidad en una vía pública presenta un conjunto completamente distinto de desafíos; la precisión, la estabilidad y la confianza en el vehículo se vuelven más cruciales que nunca", afirmó Basseng al bajarse del auto.

La ingeniería detrás del récord

Llevar un vehículo de producción a esta escala de rendimiento demandó un salto tecnológico sin precedentes en la industria. El U9X incorpora cuatro motores eléctricos (uno por rueda) capaces de erogar 755 CV (555 kW) cada uno, sumando una potencia combinada superior a los 3.019 CV. Su relación peso-potencia alcanza los 1.217 CV por tonelada.

Es el primer automóvil de producción con una plataforma ultraveloz de 1.200 V (la mayoría de los eléctricos trabajan con 400 V y algunos mdoelos de avanzada, con 800 V) capaz de gestionar hasta 1.000 amperios de corriente, lo que reduce la generación de calor hasta un 67%.

La limpieza fue fundamental

Con química de fosfato de hierro y litio (LFP), la batería puede incluso al 20% de carga, suministrar 1.800 kW de potencia continua.

El sistema de control de torque monitorea y ajusta la fuerza de cada rueda más de 100 veces por segundo. En paralelo, la suspensión electrónica inteligente aplica hasta 50 kN de fuerza activa en 120 milisegundos, permitiendo inclinar la carrocería en curvas a alta velocidad hasta 2,43° hacia el interior (balanceo neutro o negativo, emulando la dinámica de una moto) para optimizar la pisada.

El papel clave de los neumáticos y dos récords adicionales

A velocidades que superan los 500 km/h, el punto de contacto con el asfalto es tan crítico como el tren motriz. Para este desafío, Yangwang colaboró con Giti Tire en el desarrollo de un compuesto semi-slick específico para pista y altas exigencias.

El auto del récord

El diseño incorpora materiales optimizados en la banda de rodamiento y un tratamiento de ranurado en la interfaz con la llanta que, junto a un lubricante de alta viscosidad, evita que el neumático patine sobre la llanta durante aceleraciones o frenadas extremas, reduciendo la pérdida de torque y el desgaste.

Durante las pruebas en Abu Dabi, el equipo ajustó minuciosamente las presiones de inflado para garantizar la máxima estabilidad direccional.

Este rendimiento le valió a Giti dos títulos adicionales certificados por Guinness World Records: neumático para vehículo eléctrico más rápido del mundo y neumático para vehículo de calle más rápido del mundo.

De Nürburgring a una serie exclusiva de 30 unidades

La versatilidad del desarrollo queda en evidencia al comprobar que este mismo U9X ostenta el récord de vuelta para autos eléctricos de producción en el Nordschleife de Nürburgring, con un tiempo de 6m 59.157s.

La primera unidad de serie, bautizada "Dawn Moment" y presentada en el Salón del Automóvil de Beijing con terminaciones que combinan polvo microscópico de oro y técnicas tradicionales de laqueado chino, marca el inicio de una producción estrictamente limitada a solo 30 unidades en todo el mundo, cuyos primeros clientes ya han iniciado la firma de contratos y reservas de fabricación.