Cororock llega al Teatro 25 de Mayo: el rock nacional se fusionará con un coro y una orquesta en un espectáculo único

El Coro Estable de la Provincia, la Orquesta de Cámara Gioia Giovanile y una banda de rock se unirán en una propuesta musical especial. La presentación será el domingo 22 de noviembre, a las 20, con entrada libre y gratuita.

Hoy 11:43

El próximo domingo 22 de noviembre, a las 20 horas, el Teatro 25 de Mayo será escenario de Cororock, una propuesta artística que reunirá lo mejor del rock nacional en un espectáculo que combinará música coral, orquestal y la energía de una banda de rock.

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Bajo la dirección del maestro Roberto Peralta, el escenario reunirá al Coro Estable de la Provincia, la Orquesta de Cámara Gioia Giovanile y una banda de rock, que darán una nueva interpretación a algunas de las canciones más emblemáticas y queridas de la música argentina.

Una propuesta que fusionará el rock nacional con la música coral y orquestal

El espectáculo buscará recuperar clásicos que atraviesan generaciones, con melodías que forman parte de la memoria colectiva y que adquirirán una nueva dimensión a través de la combinación de instrumentos de cuerda, voces corales y la potencia del rock.

Cororock no será simplemente un concierto, sino un encuentro entre diferentes lenguajes musicales, una celebración de la cultura popular y una invitación a emocionarse y volver a cantar aquellas canciones que marcaron distintas épocas.

La propuesta reúne el talento y el compromiso de músicos de distintas generaciones, apostando a la creatividad y a nuevas formas de interpretar el repertorio del rock argentino sin perder su esencia.

La entrada será libre y gratuita. Una oportunidad para disfrutar de una noche diferente, en la que las canciones más queridas del rock nacional cobrarán nueva vida a través de una experiencia musical colectiva.