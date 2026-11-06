EN VIVO I El Inter Miami de Messi recibe a Charlotte FC en busca seguir prendido en la pelea de la MLS

Las Garzas intentarán aprovechar su localía para sumar tres puntos importantes en la recta final de la temporada regular. El encuentro se disputará este sábado desde las 18, hora de Argentina.

Hoy 18:00

Inter Miami, con Lionel Messi como principal figura, recibirá este sábado 7 de noviembre, desde las 18 (hora argentina), a Charlotte FC en el Nu Stadium, por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS) 2026. Las Garzas buscarán una victoria para mantenerse entre los primeros puestos de la Conferencia Este. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

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