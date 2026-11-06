Santiago del Estero lideró el ranking de las ciudades más calurosas del país con 37°C: ¿Se viene el cambio?

La Madre de Ciudades encabezó el ranking nacional de temperaturas a las 17 horas de este viernes. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa posibles chaparrones durante la noche, acompañados de fuertes ráfagas de viento.

Hoy 19:17

Santiago del Estero volvió a ubicarse en lo más alto del ranking de temperaturas de la Argentina. Este viernes 6 de noviembre, a las 17 horas, la Madre de Ciudades registró 37°C y se convirtió en la ciudad más calurosa del país, según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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La capital santiagueña encabezó la clasificación nacional, superando a San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, que alcanzó los 35,6°C, y a San Fernando del Valle de Catamarca, con 35,4°C. Más atrás se ubicaron La Rioja, con 33,8°C, y Termas de Río Hondo, con 33,4°C.

De acuerdo con el último registro del organismo, a las 17 horas el cielo se encontraba despejado, con una humedad del 32%, vientos del norte a 8 kilómetros por hora y una visibilidad de 10 kilómetros.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas podrían cambiar durante las próximas horas. El pronóstico oficial del SMN anticipa que, después de una tarde mayormente nublada, existe una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40% para la noche de este viernes, con posibles chaparrones en Santiago del Estero.

Además, se espera un incremento en la intensidad del viento, que soplará desde el sector sur a velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. El dato más destacado es la previsión de ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 kilómetros por hora durante la noche.

En cuanto a la temperatura, el organismo prevé que los valores desciendan progresivamente hasta ubicarse alrededor de los 30°C durante la noche, luego de una jornada marcada por el intenso calor.

Para el sábado 7 de noviembre, el pronóstico anticipa un marcado descenso de la temperatura, con una mínima de 18°C y una máxima de 26°C, lo que representaría un importante alivio térmico después del sofocante viernes.

De esta manera, Santiago del Estero atraviesa una jornada de calor intenso que podría terminar con chaparrones y fuertes ráfagas de viento. La atención estará puesta en la evolución de las condiciones durante la noche, cuando se prevé la posibilidad de precipitaciones y un cambio en la dirección del viento.