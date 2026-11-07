Martínez Quarta cumplió su sanción y Ponzio deberá decidir si vuelve a ser titular en River

El defensor quedó habilitado para disputar los playoffs del Torneo Clausura tras ausentarse ante Aldosivi.

Hoy 08:00

Lucas Martínez Quarta cumplió su fecha de suspensión y vuelve a estar disponible para River de cara a los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El defensor no participó en la victoria por 2-0 ante Aldosivi, luego de su expulsión en el Superclásico frente a Boca, y ahora deberá recuperar la confianza de Leonardo Ponzio para regresar a la titularidad.

El Chino recibió la tarjeta roja a los siete minutos del encuentro en La Bombonera por sujetar a Miguel Merentiel cuando el delantero se encaminaba hacia el arco. La acción volvió a generar cuestionamientos entre los hinchas, que ya venían manifestando su descontento por distintos errores del zaguero.

Pese a ese antecedente, Ponzio había respaldado a Martínez Quarta desde su llegada al banco de River, manteniéndolo como compañero de Nicolás Otamendi en la defensa. Sin embargo, la expulsión ante Boca reabrió el debate sobre su continuidad en el once inicial.

La principal alternativa es Lautaro Rivero, quien ocupó su lugar frente a Aldosivi. El joven defensor también había tenido oportunidades ante Racing, aunque mostró algunas dificultades que mantienen abierta la competencia por el puesto.

Con más de dos semanas para preparar los playoffs, Ponzio deberá definir si vuelve a apostar por la experiencia de Martínez Quarta o mantiene a Rivero en la zaga central.

River terminó cuarto en la Zona B con 26 puntos y disputará los octavos de final en el Monumental, con Lanús o Defensa y Justicia como posibles rivales, a la espera de que se complete la fase regular.