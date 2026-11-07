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El papa León XIV alertó sobre la deshumanización que puede provocar la inteligencia artificial

Durante una visita a la Universidad Católica de Uruguay, en Montevideo, el pontífice pidió no medir el valor de las personas únicamente por su productividad y eficacia.

Hoy 19:36
papa León XIV

El papa León XIV advirtió este sábado sobre los riesgos de la deshumanización en una sociedad cada vez más atravesada por la inteligencia artificial. Lo hizo durante una visita a la Universidad Católica de Uruguay, en Montevideo, en el segundo día de su gira por Sudamérica.

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Ante la comunidad educativa de la institución jesuita, el pontífice señaló que los cambios tecnológicos plantean nuevos desafíos para los espacios de formación y reflexión. “El proceso de deshumanización que estamos viviendo es un desafío para nuestras instituciones escolares y universitarias”, expresó.

En ese contexto, pidió evitar que las personas sean valoradas exclusivamente por su eficacia o capacidad productiva, mientras se atribuyen cada vez más habilidades a las máquinas.

Su mensaje puso el foco en la necesidad de preservar la dimensión humana de la educación y de las relaciones sociales frente al avance de las nuevas tecnologías, y en el papel que deben asumir las universidades ante los desafíos que plantea la inteligencia artificial.

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