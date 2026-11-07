El papa León XIV alertó sobre la deshumanización que puede provocar la inteligencia artificial

Durante una visita a la Universidad Católica de Uruguay, en Montevideo, el pontífice pidió no medir el valor de las personas únicamente por su productividad y eficacia.

Hoy 19:36

El papa León XIV advirtió este sábado sobre los riesgos de la deshumanización en una sociedad cada vez más atravesada por la inteligencia artificial. Lo hizo durante una visita a la Universidad Católica de Uruguay, en Montevideo, en el segundo día de su gira por Sudamérica.

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Ante la comunidad educativa de la institución jesuita, el pontífice señaló que los cambios tecnológicos plantean nuevos desafíos para los espacios de formación y reflexión. “El proceso de deshumanización que estamos viviendo es un desafío para nuestras instituciones escolares y universitarias”, expresó.

En ese contexto, pidió evitar que las personas sean valoradas exclusivamente por su eficacia o capacidad productiva, mientras se atribuyen cada vez más habilidades a las máquinas.

Su mensaje puso el foco en la necesidad de preservar la dimensión humana de la educación y de las relaciones sociales frente al avance de las nuevas tecnologías, y en el papel que deben asumir las universidades ante los desafíos que plantea la inteligencia artificial.