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Silva Neder destacó la visita del papa León XIV y llamó a fortalecer la unidad y la solidaridad

El dirigente santiagueño consideró que la llegada del Sumo Pontífice representa una oportunidad para reflexionar, promover el diálogo y dejar de lado las diferencias.

Hoy 20:12

La visita del papa León XIV a la Argentina generó expresiones de expectativa y esperanza en distintos sectores. En ese contexto, Silva Neder destacó el significado de la llegada del Santo Padre y convocó a la comunidad a fortalecer los valores de la unidad, la solidaridad y el compromiso con el prójimo.

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Al referirse a este acontecimiento, sostuvo que, para los santiagueños, la presencia del Pontífice en el país representa una bendición y una oportunidad para renovar la esperanza. En esa línea, planteó la importancia de abrir espacios de encuentro, escuchar al otro y apostar al diálogo como herramienta fundamental para alcanzar una convivencia basada en el respeto y la comprensión.

Asimismo, señaló que el contexto actual exige construir puentes y superar las divisiones, en lugar de profundizar las diferencias. Por eso, consideró que la visita papal constituye una invitación a reforzar los vínculos comunitarios y sostener la unidad y la solidaridad, con especial atención hacia quienes más necesitan acompañamiento.

Finalmente, hizo hincapié en la necesidad de dejar de lado las actitudes individualistas y la indiferencia frente al sufrimiento ajeno. En ese sentido, remarcó que la grandeza de una sociedad se refleja en su capacidad de acompañar a los sectores más vulnerables y convertir la empatía en acciones concretas de ayuda.

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