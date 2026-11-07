“El club de mis amores estuvo presente”: Lucas, el hincha de Central Córdoba que volvió a emocionar en las redes

Luego de contar que se había quedado sin trabajo tras fotografiarse con Alan Aguerre en la cancha de Platense, Lucas Nahuel Díaz reapareció en un video publicado por la cuenta oficial del Ferroviario, agradeciendo a la dirigencia y a todos los hinchas por el apoyo recibido.

Hoy 20:10

La historia de Lucas Nahuel Díaz, el hincha de Central Córdoba que había contado que perdió su trabajo como personal de seguridad en la cancha de Platense tras fotografiarse con Alan Aguerre, sumó un nuevo capítulo. Esta vez, el protagonista reapareció en las redes sociales oficiales del Ferroviario con un mensaje de agradecimiento para el club y todos aquellos que lo acompañaron en los últimos días.

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En un video dirigido a la comunidad ferroviaria, Lucas se mostró conmovido por el respaldo recibido y destacó especialmente el gesto de la comisión directiva. “Quiero aprovechar este espacio para agradecerle con todo el corazón a toda la comisión directiva del Club Atlético Central Córdoba por el gran gesto que tuvieron”, expresó al comenzar su mensaje.

El hincha también tuvo palabras de reconocimiento para el presidente de la institución, quien, según contó, se contactó con él a través de su prosecretario. Además, agradeció los numerosos mensajes que recibió desde que su historia tomó repercusión.

“Estoy triste, estoy feliz, siento una mezcla, una ensalada de sensaciones por dentro”, reconoció Lucas, quien no ocultó su emoción por el acompañamiento del club en un momento complicado de su vida.

En otro tramo del video, resumió lo que significó para él ese respaldo: “Estoy muy pero muy feliz de que el club de mis amores esté presente en este mal momento que yo estuve pasando”.

La historia de Lucas había trascendido luego del encuentro entre Central Córdoba y Platense, cuando se conoció que llevaba la camiseta del Ferroviario debajo de su uniforme de seguridad en el estadio Ciudad de Vicente López. Tras el partido consiguió fotografiarse con Aguerre y recibió una camiseta del plantel, un gesto que, según contó, terminó generándole un conflicto con su empleadora y la posterior pérdida de su trabajo.

Ahora, con un mensaje cargado de gratitud y sentimiento ferroviario, Lucas volvió a dejar en claro su pasión por los colores. “¡Aguante Central Córdoba! Muchísimas gracias de corazón a todos. Les mando un abrazo grande”, expresó antes de despedirse con una referencia al próximo compromiso del equipo frente a Lanús, este domingo.