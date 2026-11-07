Boca va por todo: los títulos que todavía puede ganar antes de fin de año y las copas que jugaría en 2027

El Xeneize afronta un cierre de temporada cargado de definiciones y tiene la posibilidad de sumar hasta cinco títulos en 2026, además de acceder a otras cuatro competencias durante el próximo año.

Hoy 19:59

Boca Juniors atraviesa un momento de enorme expectativa tras conquistar la Tabla Anual 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena todavía tiene varios objetivos por delante y podría cerrar el año con hasta cinco títulos, en una seguidilla de definiciones que también puede abrirle nuevas oportunidades para 2027.

Uno de los principales desafíos será la final de la Copa Sudamericana, programada para el 21 de noviembre ante Atlético Mineiro, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Una victoria le permitiría sumar otro trofeo internacional y disputar la Recopa Sudamericana 2027 frente al campeón de la Libertadores.

En el ámbito local, Boca jugará el 14 de noviembre ante Banfield por las semifinales de la Copa Argentina. Si consigue avanzar, enfrentará a Platense el 2 de diciembre en la definición del certamen.

Además, el Xeneize buscará conquistar el Torneo Clausura, cuya final está prevista para el 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. En caso de consagrarse, accederá al Trofeo de Campeones, donde lo espera Belgrano el 19 de diciembre en Córdoba.

Las posibilidades no terminan allí. Dependiendo de los títulos que consiga, Boca podría disputar en 2027 la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la nueva Recopa de Campeones, además de la Recopa Sudamericana si se consagra en el plano continental.

De esta manera, el conjunto de La Ribera tiene por delante un cierre de temporada decisivo, con la posibilidad de ampliar considerablemente su palmarés y comenzar el próximo año con nuevas finales en el horizonte.