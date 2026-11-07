Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 NOV 2026 | 22º
X
Somos Deporte

Boca salió campeón y explotaron los memes: las mejores cargadas a River y Rosario Central

El Xeneize conquistó el título de Liga con un gol agónico de Enner Valencia y las redes sociales se llenaron de bromas, reacciones y cargadas de los hinchas.

Hoy 20:15
Memes

Boca Juniors volvió a gritar campeón después de más de tres años y, como no podía ser de otra manera, los memes explotaron en las redes sociales. El triunfo por 1-0 ante Defensa y Justicia, con un gol de Enner Valencia a los 50 minutos del segundo tiempo, desató la locura de los hinchas xeneizes.

La consagración del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena también dio lugar a una catarata de cargadas contra River Plate, uno de los principales protagonistas de las bromas que rápidamente comenzaron a circular por internet.

Otro de los grandes apuntados fue Rosario Central, que había derrotado a Estudiantes de Río Cuarto y estuvo a un paso del título. La confusión que llevó a sus hinchas a invadir el campo de juego creyéndose campeones se convirtió en material ideal para los memes.

Entre imágenes, chistes y reacciones, los fanáticos de Boca celebraron una nueva estrella con mucho humor. Mirá los mejores memes que dejó la consagración del Xeneize.

TEMAS Club Atlético Boca Juniors
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. ¡A lo Boca! El Xeneize le ganó en la última a Defensa y Justicia se consagró campeón de la Anual
  2. 2. Conmoción en Santiago del Estero: una joven de 18 años murió tras ser embestida por un camión y otra resultó herida
  3. 3. Escándalo policial en La Banda: intervinieron dos comisarías y desplazaron a sus jefes
  4. 4. Identificaron a las dos víctimas fatales del trágico choque de motos en la Costanera de La Banda
  5. 5. Sumampa: un guardiacárcel sufrió quemaduras de tercer grado tras explotar una garrafa
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT