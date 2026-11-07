Boca salió campeón y explotaron los memes: las mejores cargadas a River y Rosario Central

El Xeneize conquistó el título de Liga con un gol agónico de Enner Valencia y las redes sociales se llenaron de bromas, reacciones y cargadas de los hinchas.

Hoy 20:15

Boca Juniors volvió a gritar campeón después de más de tres años y, como no podía ser de otra manera, los memes explotaron en las redes sociales. El triunfo por 1-0 ante Defensa y Justicia, con un gol de Enner Valencia a los 50 minutos del segundo tiempo, desató la locura de los hinchas xeneizes.

La consagración del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena también dio lugar a una catarata de cargadas contra River Plate, uno de los principales protagonistas de las bromas que rápidamente comenzaron a circular por internet.

Otro de los grandes apuntados fue Rosario Central, que había derrotado a Estudiantes de Río Cuarto y estuvo a un paso del título. La confusión que llevó a sus hinchas a invadir el campo de juego creyéndose campeones se convirtió en material ideal para los memes.

Entre imágenes, chistes y reacciones, los fanáticos de Boca celebraron una nueva estrella con mucho humor. Mirá los mejores memes que dejó la consagración del Xeneize.