La felicitación de Edinson Cavani a sus ex compañeros de Boca tras el título de la Liga Profesional

El Xeneize se proclamó campeón y el delantero uruguayo, que sumó un trofeo a su vitrina por haber formado parte del plantel, hizo público un mensaje de cariño al cuadro de la Ribera.

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Edinson Cavani no se olvidó de Boca y se sumó a los festejos por la consagración en la Liga Profesional 2026. El delantero uruguayo, que dejó el club a mediados de año, utilizó sus redes sociales para felicitar a sus excompañeros después de la vuelta olímpica en La Bombonera.

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“Sí señor, Boquita campeón. Felicitaciones Boquita”, escribió el Matador en dos historias de Instagram. Las publicaciones estuvieron acompañadas por un video de un niño imitando su característico festejo y una imagen de los futbolistas xeneizes abrazados durante la celebración.

Aunque su salida se produjo en julio, Cavani también es considerado campeón, ya que disputó dos encuentros del Torneo Apertura durante el primer semestre. De esta manera, sumó una conquista a su trayectoria después de haber jugado 81 partidos con la camiseta azul y oro.

Durante su paso por Boca, el uruguayo no había conseguido levantar un trofeo. Su oportunidad más cercana fue la final de la Copa Libertadores 2023, mientras que su etapa en el club terminó después de que Rodolfo Arruabarrena le comunicara que no sería tenido en cuenta.

Otro exfutbolista que celebró fue Ander Herrera, quien aseguró que siente el campeonato “como propio” y elogió el trabajo del Vasco: “Desde que llegó no erró en nada. Es un tipo inteligente y humilde”, expresó en diálogo con Davoo Xeneize.

Además de Cavani y Herrera, otros siete jugadores que dejaron Boca durante el año también integran la nómina de campeones por su participación en el primer semestre: Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Kevin Zenón, Lucas Janson, Iker Zufiaurre, Gonzalo Gelini y Exequiel Zeballos.

Así, la consagración de Boca también tuvo su festejo a la distancia, con Cavani como uno de los protagonistas de una celebración que reunió a futbolistas actuales y antiguos integrantes del plantel.