El Changuito Zeballos también es campeón con Boca: el santiagueño que se fue del club sumó un nuevo título

El delantero bandeño forma parte del plantel campeón de la tabla anual 2026, pese a que ya no juega en el Xeneize.

Hoy 15:13

La consagración de Boca Juniors como campeón de la tabla anual 2026 también tiene un protagonista santiagueño: Exequiel “Changuito” Zeballos. El delantero forma parte de los futbolistas que contribuyeron al título, pese a que dejó la institución durante la temporada.

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La explicación está en el formato de la competencia: la tabla anual contabiliza los puntos conseguidos durante las fases regulares del Apertura y el Clausura, por lo que los jugadores que participaron en el primer semestre también formaron parte de la campaña que terminó con el Xeneize en lo más alto.

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En ese contexto, Zeballos es considerado campeón por haber integrado el equipo que sumó puntos durante el Torneo Apertura, antes de su salida del club. Aunque no estuvo presente en la definición, su participación forma parte del recorrido que permitió alcanzar el título.

Boca selló la consagración con una victoria 1-0 ante Defensa y Justicia, gracias a un gol agónico de Enner Valencia, y celebró una nueva vuelta olímpica en La Bombonera.

El Changuito integra una lista de nueve futbolistas que dejaron el club durante el año y también participaron de la campaña, junto con Edinson Cavani, Ander Herrera, Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Lucas Janson, Iker Zufiaurre, Gonzalo Gelini y Kevin Zenón.

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La conquista también reconoce el aporte de Claudio Úbeda, entrenador durante el primer tramo de la temporada, antes de la llegada de Rodolfo Arruabarrena.

De esta manera, el delantero santiagueño suma un nuevo título a su trayectoria por su participación en la campaña anual, aunque ya no vista la camiseta xeneize.