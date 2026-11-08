El especial mensaje de bienvenida que recibió el papa León XIV en el avión que lo trasladó a la Argentina

Aerolíneas Argentinas preparó una aeronave con símbolos religiosos y detalles alusivos al Pontífice para su histórico viaje desde Uruguay. La compañía también organizó un obsequio inspirado en las tradiciones nacionales.

Hoy 16:40

El papa León XIV protagonizó este domingo 8 de noviembre un viaje histórico hacia la Argentina a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas, que fue especialmente acondicionado para recibir al Sumo Pontífice y a su comitiva durante el traslado desde Montevideo hasta Buenos Aires.

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La compañía de bandera preparó una bienvenida especial que incluyó símbolos religiosos, imágenes alusivas al Papa y detalles vinculados con la identidad argentina, en el marco de la primera visita de un pontífice al país después de 39 años.

Entre los elementos incorporados a la aeronave se destacaron los cabezales de los asientos con el escudo oficial de León XIV, que incluye sus símbolos pontificios. También se colocó una imagen de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina, acompañada por la inscripción en latín “Pontifex Maximus”.

Además, Aerolíneas Argentinas preparó un poncho tejido con los colores de la bandera nacional como obsequio para el Santo Padre. El presente fue pensado como una representación de las tradiciones y la cultura del país.

La empresa había compartido imágenes de los preparativos en sus redes sociales y destacó que el regalo representaba un gesto de bienvenida durante la histórica visita apostólica.

El traslado se realizó a bordo de un Boeing 737 MAX 8, mediante el vuelo AR1091, que partió desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Uruguay, con destino al Aeroparque Jorge Newbery.

El operativo aéreo fue organizado especialmente para la visita del Pontífice e incluyó cinco vuelos de Aerolíneas Argentinas destinados a cubrir sus desplazamientos entre Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima, en Perú.

De esta manera, la aerolínea nacional formó parte de uno de los acontecimientos religiosos más importantes de las últimas décadas, acompañando el regreso de un Papa a territorio argentino después de la visita de Juan Pablo II en 1987.