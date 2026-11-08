La Justicia concedió la eximición de prisión a Mauro Icardi en la causa por presuntas lesiones a su hija

La resolución fue dictada por un juez de Garantías de Tigre, en el marco de la investigación por presuntas lesiones leves agravadas contra Francesca.

Hoy 16:45

La Justicia bonaerense concedió este domingo la eximición de prisión a Mauro Icardi, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas lesiones leves agravadas contra su hija Francesca.

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La decisión fue tomada por el juez de Garantías N° 2 de Tigre, Orlando Abel Díaz, luego de un planteo presentado por la defensa del futbolista, que buscaba evitar una eventual detención mientras continúa el proceso judicial.

La resolución se conoció un día después de que la Justicia dispusiera una medida cautelar que prohíbe a Icardi acercarse y mantener contacto con la menor durante 45 días.

Sin embargo, el nuevo fallo no modifica esa disposición ni deja sin efecto las restricciones vigentes. Su alcance se limita a resolver la situación del delantero frente a una posible detención mientras avanza la investigación.

La causa se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Tigre, que continúa con las actuaciones para esclarecer los hechos denunciados.