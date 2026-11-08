El embajador de Estados Unidos ratificó el respaldo de Trump al gobierno de Javier Milei

Peter Lamelas aseguró que el compromiso de Washington con la Argentina se mantiene firme, pese al nuevo escenario político que dejaron las elecciones legislativas de medio término en su país.

Hoy 16:42

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, ratificó el respaldo de la administración de Donald Trump al gobierno de Javier Milei, luego de los resultados de las elecciones legislativas de medio término que modificaron el escenario político en su país.

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A través de una publicación en la red social X, el diplomático buscó transmitir una señal de continuidad en el vínculo bilateral y aseguró: “Ya pasaron las elecciones en Estados Unidos, pero nuestro compromiso con la Argentina siempre sigue firme”.

En el mismo mensaje, Lamelas destacó la relación entre ambos mandatarios y sostuvo que la alianza entre Washington y Buenos Aires continúa fortaleciéndose. “Con los presidentes Trump y Milei seguimos fortaleciendo una alianza que ya está dando resultados concretos”, expresó.

Las declaraciones se conocieron en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de la asistencia financiera estadounidense a la Argentina. Tras el avance de la oposición demócrata en el Congreso, comenzaron a impulsarse iniciativas legislativas destinadas a establecer restricciones sobre el rescate financiero de US$20.000 millones que el Tesoro norteamericano instrumentó durante 2025.

Entre los proyectos presentados aparece la iniciativa denominada No Argentina Bailout Act, que propone impedir que el Fondo de Estabilización Cambiaria estadounidense sea utilizado para brindar respaldo financiero a la Argentina hasta el 10 de diciembre de 2027, fecha en la que concluye el actual mandato presidencial de Milei.

Otra propuesta, identificada como American Farmers First Act, plantea que los recursos recuperados de eventuales acuerdos financieros con el país sean destinados a productores agropecuarios estadounidenses.

De esta manera, mientras el embajador ratifica la continuidad del respaldo político de la administración Trump, las iniciativas impulsadas en el Congreso reflejan las discusiones que podrían condicionar futuras operaciones de asistencia financiera entre ambos países.