¿Una señal divina para River? El papa León XIV pasó por el Monumental e ilusionó a los hinchas

El Sumo Pontífice recorrió las inmediaciones del estadio del Millonario durante su visita a Buenos Aires. Las imágenes se viralizaron rápidamente.

Hoy 16:43

El papa León XIV protagonizó una curiosa escena que despertó la ilusión de los hinchas de River Plate, al pasar por las inmediaciones del estadio Monumental durante su recorrida por Buenos Aires, antes de encabezar una multitudinaria misa en el Monumento de los Españoles.

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El vehículo que trasladaba al Sumo Pontífice ingresó por el Puente Labruna y continuó por la avenida Figueroa Alcorta, en un recorrido que rápidamente llamó la atención de los simpatizantes millonarios.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde los hinchas comenzaron a bromear con una posible “bendición papal” para River, justo antes del inicio de los playoffs del Torneo Clausura 2026.

La particular coincidencia llega en un momento decisivo para el equipo dirigido por Leonardo Ponzio, que buscará cerrar el año con un título y conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

El primer desafío será Lanús, en los octavos de final, una serie que el Millonario deberá superar para mantener viva su ilusión de consagrarse campeón del fútbol argentino.

Mientras el plantel se prepara para afrontar la etapa más importante de la temporada, los hinchas encontraron en el paso del Papa por Núñez un motivo para ilusionarse y tomarse con humor una coincidencia tan inesperada como particular.

¿Habrá sido una señal divina para River antes de los playoffs? Por ahora, la respuesta dependerá de lo que el equipo pueda demostrar dentro de la cancha.