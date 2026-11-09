Operativo de seguridad en Cerrillos identifica a 102 personas

Un operativo de seguridad en Cerrillos, supervisado por autoridades locales, resultó en la identificación de 102 personas y la regulación de diversas infracciones durante controles vehiculares y patrullajes preventivos.

Hoy 16:46

El operativo de seguridad en Cerrillos se llevó a cabo bajo la supervisión del secretario de Seguridad, Ignacio Vílchez, y el subjefe de Policía, Guido Burgos. Este dispositivo se implementó en diversos barrios de la localidad, con el objetivo primordial de fortalecer la seguridad ciudadana mediante acciones coordinadas de patrullajes preventivos. La iniciativa busca no solo detectar posibles actividades delictivas, sino también generar un sentido de confianza y tranquilidad entre los residentes, quienes a menudo expresan su preocupación por el aumento de delitos menores en la zona.

La Policía de Salta, a través del Centro de Coordinación Operativa, establece de forma diaria puntos estratégicos para llevar a cabo los Operativos de Protección Ciudadana. Estas acciones son fundamentales para crear un ambiente más seguro para los habitantes de Cerrillos y sus alrededores, permitiendo que los efectivos estén en contacto directo con la comunidad. La interacción entre la policía y los vecinos también fomenta una relación de colaboración, donde los ciudadanos se sienten más motivados a reportar situaciones sospechosas, lo que a su vez contribuye a la prevención del delito.

Durante la jornada de ayer, efectivos policiales realizaron un despliegue de seguridad que abarcó sectores clave como los barrios Congreso, Los Álamos, Santa Teresita, El Huerto y la zona de la ruta provincial 23. Este enfoque permite una mayor visibilidad y presencia de la fuerza policial en áreas estratégicas, lo que es fundamental para disuadir a potenciales infractores. La elección de estos barrios no fue al azar, ya que se han reportado índices de delitos más altos en estas zonas, lo que justifica la necesidad de una intervención más robusta y directa por parte de las autoridades.

El resultado de las acciones realizadas fue la identificación de 102 personas, lo que señala la efectividad del operativo en términos de control y monitoreo. Además, se labraron 18 actas por infracciones a la Ley Contravencional 7.135/01, junto con 12 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y 6 infracciones a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes. Estos datos reflejan no solo la labor de identificación, sino también la capacidad de la policía para intervenir en diversas áreas de la normativa vigente, contribuyendo a un orden social más respetuoso y seguro.

El control de vehículos también fue parte integral del operativo, con un total de 110 vehículos controlados. Estas acciones no solo buscan sancionar infracciones, sino también disuadir comportamientos delictivos y promover el respeto a las normas de tránsito. La revisión de vehículos permite a la policía detectar posibles irregularidades, como el uso de vehículos robados o sin documentación adecuada, lo que es un paso importante en la lucha contra el delito en general.

Los operativos de seguridad como este se realizan de manera permanente en distintos puntos de la provincia de Salta, con la finalidad de mantener un ambiente seguro y ordenado para todos los ciudadanos. La colaboración entre diferentes organismos de seguridad es crucial para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad pública. Además, estas acciones son parte de un esfuerzo más amplio para integrar a la comunidad en la lucha contra el delito, promoviendo un modelo de seguridad que no solo se basa en la represión, sino también en la prevención y la educación cívica.