¿Habrá River-Boca? Los clásicos que podrían disputarse en los playoffs del Torneo Clausura

Con los 16 equipos clasificados y el cuadro definido, la etapa decisiva del campeonato promete grandes enfrentamientos. Cuándo pueden cruzarse los rivales de toda la vida.

Hoy 16:58

El Torneo Clausura 2026 terminó su fase regular y ya tiene definidos los cruces de octavos de final, con 16 equipos que buscarán quedarse con el título. Tras la consagración de Boca como campeón de la tabla anual, todas las miradas apuntan a los playoffs, donde podrían disputarse hasta seis clásicos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los principales atractivos es la posibilidad de un Superclásico entre Boca y River, aunque ambos quedaron en lados opuestos del cuadro y solamente podrían enfrentarse en una hipotética final, prevista para el 12 de diciembre en La Plata.

El Millonario, dirigido por Leonardo Ponzio, comenzará su camino ante Lanús, mientras que el Xeneize recibirá a Independiente Rivadavia. Además, ambos podrían cruzarse con Independiente de Avellaneda: River en semifinales y Boca en una eventual final.

También aparece la posibilidad de un clásico cordobés entre Instituto y Belgrano, que podría disputarse en semifinales si ambos superan sus respectivos compromisos. La Gloria enfrentará a Huracán en octavos, mientras que el Pirata se medirá con Vélez.

Por otra parte, Rosario Central y Newell's podrían protagonizar un clásico rosarino en semifinales. El Canalla iniciará los playoffs frente a Gimnasia de Mendoza y la Lepra deberá superar a Gimnasia de La Plata.

El último enfrentamiento provincial posible es el clásico mendocino entre Gimnasia e Independiente Rivadavia, también en una hipotética semifinal. Ambos equipos vienen de igualar 1-1 en la última fecha de la fase regular.

Los seis clásicos que podrían darse en los playoffs

River vs. Boca: final.

final. River vs. Independiente: semifinales.

semifinales. Boca vs. Independiente: final.

final. Instituto vs. Belgrano: semifinales.

semifinales. Rosario Central vs. Newell's: semifinales.

semifinales. Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia: semifinales.

Los octavos de final se disputarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, con partidos únicos en la cancha del equipo mejor ubicado. La gran final se jugará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata.