Incendio en edificio de San Miguel de Tucumán provoca gran preocupación

Un incendio desatado en un edificio del centro de San Miguel de Tucumán generó alarma y movilizó a los Bomberos del 911 para controlar la situación.

Hoy 17:40

Un incendio significativo se desató en un edificio ubicado en la calle Córdoba al 1.300, en pleno centro de San Miguel de Tucumán, durante la noche del domingo. Este incidente ha generado una gran preocupación entre los residentes y comerciantes de la zona, quienes se encontraron con la rápida intervención del personal de Bomberos del 911. La situación se tornó crítica a medida que las llamas comenzaron a propagarse por uno de los pisos superiores del inmueble.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se han reportado personas heridas o afectadas por el siniestro. Sin embargo, la incertidumbre sobre las causas que pudieron haber originado el fuego sigue siendo un tema de investigación. El cuerpo de bomberos trabaja arduamente para extinguir las llamas y asegurar que no haya más riesgos en la estructura del edificio.

Como parte del operativo de emergencia, la calle Córdoba permanece cortada al tránsito vehicular, lo que ha generado inconvenientes en la circulación de la zona. Los vecinos han expresado su inquietud, ya que la interrupción del tráfico y la presencia de bomberos han alterado la rutina habitual del centro de la ciudad. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos evitar el área hasta que se controle completamente la situación.

Por otro lado, como medida preventiva, se han interrumpido los servicios de electricidad y gas en la zona afectada. Esta decisión busca evitar cualquier riesgo adicional que podría derivarse de la situación actual. Los trabajadores de los servicios públicos están en alerta para restablecer el suministro una vez que se confirme que es seguro hacerlo.

El incendio ha resaltado la importancia de los protocolos de emergencia y la preparación de los cuerpos de bomberos ante situaciones críticas como esta. La eficiencia demostrada por el personal de bomberos ha sido fundamental para contener el fuego y evitar que se propague a edificaciones colindantes, lo que podría haber incrementado la magnitud del desastre.

A medida que se desarrollan los acontecimientos, se espera que las autoridades locales proporcionen más información sobre las causas del incendio y cualquier posible afectación que pueda haberse producido en el edificio y sus alrededores. La comunidad permanece expectante ante los resultados de las investigaciones.

Este evento ha puesto de manifiesto los desafíos que enfrentan las autoridades y servicios de emergencia en situaciones de riesgo, así como la necesidad de mantener informada a la población sobre las medidas de seguridad adecuadas en caso de incendios en edificios.