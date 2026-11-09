España comienza una semana de paros de ferroviarios, movilizaciones y una huelga general

A 20 días de las elecciones, el país vivirá una huelga general tras 14 años sin medidas de este tipo. El amplio abanico de paros coincidirá con el funeral convocado en la Catedral de Toledo para homenajear a las víctimas del accidente de trenes.

Hoy 17:46

Comienza en España una semana de paros, una huelga general y movilizaciones que culminará con el inicio de la campaña electoral, el viernes 13, para las elecciones generales del 29 de noviembre.

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El plato fuerte será la huelga general prevista para el miércoles 11, una huelga atípica porque no fue inicialmente convocada por los sindicatos de trabajadores sino por la agrupación de inquilinos que sensibilizó a toda España sobre la dramática situación de la vivienda.

Fueron los rentistas los que pusieron el foco en el desalojo de Maricarmen Abascal, la vecina de 87 años y en silla de ruedas que fue echada de la casa alquilada en la que vivió durante siete décadas.

Del desalojo de Maricarmen, en camilla y rumbo a un hospital donde murió dos semanas después, nació la acampada en la Puerta de Sol de Madrid que duró más de un mes y se replicó en varias ciudades de España.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos reclamó una huelga general pero, al no ser formalmente un sindicato, fue preciso involucrar a las principales organizaciones sindicales de trabajadores, Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), para que se concretara la convocatoria.

Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), consideran que la huelga general es política y electoralista, no laboral.

La última huelga general española fue hace 14 años, durante el gobierno de Mariano Rajoy. “Quieren acabar con los derechos laborales y sociales. Con todo”, era el lema de los trabajadores que protestaban contra la reforma laboral que abarataba las indemnizaciones por despido.

Después de la tragedia ferroviaria

El choque de dos trenes que circulaban en la misma dirección entre Madrid y Sevilla y que provocó la muerte de 69 personas disparó reclamos entre los trabajadores ferroviarios.

A la huelga general del miércoles, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios sumó dos días de paro en distintas franjas horarias -el martes 10 y el miércoles 12- porque afirman que Renfe, la empresa pública que gestiona los trenes, no cumplió “los compromisos adquiridos” para reformular la estructura y mejorar la seguridad ferroviaria.

La semana próxima se sumarán dos días de paro del Sindicato de Circulación Ferroviario que reclama a Adif, la compañía pública española que se ocupa de las infraestructuras, la circulación y la seguridad en el tránsito ferroviario, falta de personal en los centros de regulación de la circulación.

En el último accidente de trenes, ocurrido en la provincia de Toledo, la indicación que habría provocado la tragedia -el tren que se llevó por delante al que estaba parado no habría podido frenar a tiempo por la velocidad a la que circulaba- habría surgido desde el centro de control de la estación de Atocha, en Madrid.