Pablo Quirno agradeció la visita de León XIV al Palacio San Martín y destacó el valor de la fe y la solidaridad

El canciller argentino recibió al Sumo Pontífice durante el encuentro interreligioso en Buenos Aires. En su intervención, resaltó la importancia de la esperanza, la caridad y el compromiso con quienes más lo necesitan.
El canciller argentino Pablo Quirno agradeció este lunes la presencia del papa León XIV en el Palacio San Martín, en Buenos Aires, durante el encuentro con líderes de comunidades cristianas y representantes de distintas tradiciones religiosas, una de las actividades previstas en la segunda jornada de la visita apostólica del Pontífice a la Argentina.
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Durante su intervención, previa al discurso del Santo Padre, Quirno destacó el valor de la fe, la esperanza y la caridad como principios fundamentales para fortalecer la solidaridad y el compromiso con los sectores más vulnerables.
“La fe, la esperanza y la caridad alientan el servicio a quienes más lo necesitan”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores, al compartir su alegría por la presencia del Sumo Pontífice y de los cardenales que participaron de la reunión.
El encuentro se desarrolla en la sede ceremonial de la Cancillería argentina y reúne a cerca de 100 referentes religiosos, representantes de pueblos originarios y autoridades vinculadas al área de Culto. La convocatoria tiene como principales ejes el diálogo interreligioso, la convivencia pacífica y la construcción de una sociedad basada en el respeto y la fraternidad.
La actividad también busca dar continuidad al legado del papa Francisco, quien durante su pontificado promovió el acercamiento entre diferentes credos y destacó la importancia del diálogo como herramienta para construir la paz.
Las palabras de Pablo Quirno antecedieron a la intervención de León XIV, en el marco de una jornada que continuará con la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.