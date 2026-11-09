Pablo Quirno agradeció la visita de León XIV al Palacio San Martín y destacó el valor de la fe y la solidaridad

El canciller argentino recibió al Sumo Pontífice durante el encuentro interreligioso en Buenos Aires. En su intervención, resaltó la importancia de la esperanza, la caridad y el compromiso con quienes más lo necesitan.

Hoy 18:03

El canciller argentino Pablo Quirno agradeció este lunes la presencia del papa León XIV en el Palacio San Martín, en Buenos Aires, durante el encuentro con líderes de comunidades cristianas y representantes de distintas tradiciones religiosas, una de las actividades previstas en la segunda jornada de la visita apostólica del Pontífice a la Argentina.

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Durante su intervención, previa al discurso del Santo Padre, Quirno destacó el valor de la fe, la esperanza y la caridad como principios fundamentales para fortalecer la solidaridad y el compromiso con los sectores más vulnerables.

“La fe, la esperanza y la caridad alientan el servicio a quienes más lo necesitan”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores, al compartir su alegría por la presencia del Sumo Pontífice y de los cardenales que participaron de la reunión.

El encuentro se desarrolla en la sede ceremonial de la Cancillería argentina y reúne a cerca de 100 referentes religiosos, representantes de pueblos originarios y autoridades vinculadas al área de Culto. La convocatoria tiene como principales ejes el diálogo interreligioso, la convivencia pacífica y la construcción de una sociedad basada en el respeto y la fraternidad.

La actividad también busca dar continuidad al legado del papa Francisco, quien durante su pontificado promovió el acercamiento entre diferentes credos y destacó la importancia del diálogo como herramienta para construir la paz.

Las palabras de Pablo Quirno antecedieron a la intervención de León XIV, en el marco de una jornada que continuará con la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.