Guerra en Medio Oriente: el petróleo vuelve a caer fuerte y alcanza su precio más bajo en dos meses

El nuevo desplome en el valor de los hidrocarburos es como consecuencia de la posibilidad que Estados Unidos e Irán reanuden sus conversaciones a nivel oficial para tratar de poner fin al conflicto bélico en el Golfo Pérsico.

Hoy 17:52

En medio de la expectativa por la posibilidad que Estados Unidos e Irán reanuden su diálogo diplomático para tratar de poner fin a la guerra en Medio Oriente, los precios del petróleo vuelven a caer fuerte este lunes y alcanzan su valor más bajo en dos meses.

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En este sentido el crudo Brent, que se extrae del Mar del Norte y sirve de referencia en Argentina, cae el 4,9% se vende a US$ 93,40 por barril para entrega en enero de 2027. Mientras que el Western Texas Intermediate retrocede el 3,3% y se comercializa a US$ 87,49 por barril para entrega en diciembre.

“El petróleo sigue cotizando a la baja ante las esperanzas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, más que ante señales concretas de progreso”, dijo a Reuters el analista Ole Hansen, de Saxo Bank, quien añadió que los últimos comentarios del presidente de Estados Unidos, según los cuales es muy improbable que se produzcan nuevos ataques contra Irán, han aumentado la presión sobre los precios.

Este nuevo desplome se produce luego que el presidente de EE.UU., Donald Trump, asegurara que "no busca escalar" el conflicto con el régimen persa porque, en parte, a los votantes en las elecciones de medio mandato "no les gustó la guerra".

"No estoy buscando (escalar la guerra). No creo que haya ninguna razón (para hacer eso)", expresó el mandatario al corresponsal de '60 minutes' Ross Douthat este domingo en su primera entrevista televisiva tras los comicios.

Trump reconoció que a los votantes "no les gustó la guerra" y "no les gustó el hecho que la gasolina subió", además de señalar que hay "un gran disgusto, increíblemente, por Israel", país que lanzó la ofensiva contra Irán junto a Estados Unidos.

El presidente tiene previsto reunirse con el primer ministro de Qatar, uno de los países que median entre Washington y Teherán.

Tim Waterer, analista jefe de KCM Trade, calificó los comentarios de Trump de “más mesurados”, pero señaló que el mercado sigue a la espera de ver si las elecciones de mitad de mandato han producido un cambio duradero en el enfoque de Trump respecto al conflicto, o si se trata simplemente de otro cambio temporal de tono.

Por su parte, las autoridades iraníes han informado de ataques estadounidenses contra varios puntos de la isla de Qeshm, en el Estrecho de Ormuz, perpetrados anoche sin causar daños en zonas residenciales ni en infraestructuras vitales.

Las nuevas declaraciones de Trump llegan luego que en las últimas semanas el mismo amenazara con reanudar los ataques, y que medios norteamericanos sugirieran que podrían reiniciarse después de las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada.

Pero los flamantes dichos de la máxima autoridad de la Casa Blanca contrastan con las del jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, quien afirmó que las negociaciones estaban estancadas debido al "shock" que provocó la derrota de los republicanos.

La teocracia de los ayatollahs sigue bloqueando el tránsito por el Estrecho de Ormuz, lo que ha afectado los suministros de petróleo procedentes del Golfo. Eso, a su vez, ha disparado los precios de los combustibles en Estados Unidos, contribuyendo a la impopularidad del conflicto bélico.