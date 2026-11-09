León XIV encendió una vela por la paz y dejó un fuerte mensaje sobre la Argentina en el Palacio San Martín

Ante más de 100 representantes de distintas religiones, el Sumo Pontífice destacó la diversidad cultural del país, reivindicó el legado del papa Francisco y llamó a defender la dignidad humana, la convivencia y la fraternidad.

Hoy 18:27

El papa León XIV protagonizó este lunes un emotivo encuentro interreligioso en el Palacio San Martín, sede ceremonial de la Cancillería argentina, en Buenos Aires. Ante más de 100 líderes de distintas comunidades religiosas, el Sumo Pontífice pronunció un discurso centrado en la paz, el diálogo y la defensa de la dignidad humana, y cerró su intervención con un significativo gesto: encendió una vela e invitó a los presentes a compartir un minuto de silencio por la paz en el mundo.

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Durante su mensaje, el Pontífice destacó la historia de convivencia entre las distintas comunidades que conforman la sociedad argentina. “La identidad del pueblo argentino se ha ido configurando como un crisol de razas, de culturas y de religiones diferentes”, expresó, al recordar el aporte de los pueblos originarios y de las corrientes inmigratorias que llegaron al país con sus tradiciones, creencias y esperanzas.

En ese sentido, León XIV resaltó que la diversidad religiosa y cultural permitió construir una identidad compartida, basada en el encuentro y la cooperación. También reconoció que las distintas comunidades de fe contribuyeron a fortalecer los vínculos sociales y desarrollar proyectos comunes a lo largo de la historia argentina.

Un llamado a defender la dignidad humana y construir la paz

Uno de los ejes centrales del discurso estuvo dirigido al papel que deben cumplir las religiones frente a los conflictos y las desigualdades. “Las religiones custodian la dignidad humana”, afirmó el Santo Padre, al destacar que la defensa de la vida, la justicia y la paz debe traducirse en acciones concretas.

El Pontífice también pidió que las distintas comunidades religiosas trabajen para construir sociedades más sanas, donde las diferencias no sean motivo de enfrentamiento, sino una oportunidad para fortalecer la convivencia y el respeto mutuo.

En otro tramo de su intervención, León XIV puso especial énfasis en la esperanza y en la necesidad de superar las divisiones. Además, sostuvo que la defensa de la vida debe extenderse desde la concepción hasta su fin natural, especialmente cuando las personas se encuentran amenazadas por la pobreza, la exclusión y la violencia.

El recuerdo del papa Francisco y su legado de fraternidad

El Sumo Pontífice también dedicó parte de su mensaje a recordar al papa Francisco, destacando el compromiso de su antecesor con el diálogo entre distintas religiones.

“Nuestro encuentro se apoya sobre los pilares del diálogo y de la amistad, que fueron fundamentales en la vida del Papa Francisco”, manifestó León XIV, al reafirmar su intención de continuar construyendo puentes entre las comunidades religiosas.

De esta manera, reivindicó el legado de Jorge Mario Bergoglio, quien durante su pontificado impulsó la fraternidad como una herramienta para superar los conflictos y promover el entendimiento entre los pueblos.

El mensaje de Pablo Quirno y el emotivo cierre de la ceremonia

Antes de la intervención papal, el canciller argentino Pablo Quirno agradeció la presencia de León XIV en el Palacio San Martín y destacó el significado de la jornada para las distintas comunidades religiosas del país.

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“La fe, la esperanza y la caridad alientan el servicio a quienes más lo necesitan”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores, al resaltar la importancia de la solidaridad y el compromiso con los sectores más vulnerables.

El momento más simbólico de la ceremonia llegó al finalizar el discurso, cuando León XIV encendió una vela y convocó a un minuto de silencio para pedir por la paz mundial. El gesto fue acompañado por los representantes religiosos presentes, en una expresión compartida de esperanza y fraternidad.

La actividad formó parte de la segunda jornada de la histórica visita apostólica del papa León XIV a la Argentina. Previamente, el Pontífice había mantenido un encuentro con empresarios, sindicalistas y movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde defendió la justicia social y la dignidad del trabajo.

Tras su paso por el Palacio San Martín, el Santo Padre continuó con su agenda en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde estaba prevista la celebración de las Vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales.