Del empresario a la cartonera: quiénes fueron los cinco trabajadores que dieron su testimonio ante el papa León XIV

Un empresario, una sindicalista, una recicladora urbana, una referente de una comunidad originaria y una docente compartieron sus experiencias con el Sumo Pontífice. Los testimonios estuvieron atravesados por la dignidad laboral, las dificultades económicas y la defensa de los derechos.

Hoy 18:05

El papa León XIV encabezó este lunes un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires, donde escuchó los testimonios de cinco argentinos de diferentes sectores laborales que compartieron sus experiencias, preocupaciones y desafíos cotidianos.

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La actividad reunió a empresarios, sindicalistas, trabajadores y referentes de organizaciones sociales, en el marco de la histórica visita del Sumo Pontífice al país. Durante el encuentro, los participantes pusieron el foco en la dignidad del trabajo, las desigualdades sociales y la necesidad de generar oportunidades.

Los cinco representantes que hablaron frente al Papa

Juan Martín Allende fue el primero en tomar la palabra. Abogado, empresario y emprendedor, comenzó hace siete años a desarrollar sus propios proyectos y actualmente colidera una empresa de urbanización regenerativa que acompaña a 150 familias. Durante su intervención, destacó la satisfacción de trabajar en soluciones para necesidades concretas de la sociedad.

Juan Martín Allende

La segunda exposición estuvo a cargo de Sabrina Soledad Sapone, delegada sindical de Avellaneda, quien reivindicó el papel de las organizaciones gremiales y la importancia de defender los derechos laborales. “No vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir dignamente”, expresó ante el pontífice.

Sabrina Sapone

También habló Verónica San Martín, recicladora urbana de La Plata e integrante de una cooperativa, quien representó a los trabajadores de la economía social. Madre de cuatro hijos, contó su experiencia como cartonera y explicó cómo encontró en la recuperación de materiales una posibilidad de subsistencia.

Verónica San Martín

“Somos trabajadores, tenemos dignidad”, sostuvo San Martín, quien pidió al Santo Padre palabras de aliento para quienes diariamente salen a las calles en busca de su sustento. Además, manifestó la importancia de continuar conquistando derechos para el sector.

Otra de las participantes fue Soledad Cuellar, referente que acompaña a una comunidad guaraní de Pichanal, provincia de Salta. Durante su intervención, relató las dificultades que enfrentó por su condición de mujer y miembro de un pueblo originario, y destacó los avances de otras mujeres de su comunidad hacia la independencia económica.

Soledad Cuellar

Finalmente, Magalí Jojot, docente de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, compartió una reflexión sobre la situación social y económica del país. La educadora advirtió que los indicadores económicos no siempre permiten dimensionar las experiencias y dificultades que atraviesan las personas.

Los cinco testimonios ofrecieron al papa León XIV una mirada sobre las distintas realidades del mundo laboral argentino, desde el sector empresarial y sindical hasta la economía popular, las comunidades originarias y la educación.

El encuentro formó parte de la agenda del pontífice en la Argentina, durante la cual el trabajo, la justicia social y la dignidad humana ocuparon un lugar central en sus mensajes.