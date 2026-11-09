La carta de la AFA para darle la bienvenida al papa León XIV a la Argentina

La entidad presidida por Claudio Tapia envió un mensaje al Sumo Pontífice en representación de los clubes, dirigentes y futbolistas del país. Destacó la importancia de su visita y le deseó una grata estadía.

Hoy 18:36

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le dedicó una emotiva carta al papa León XIV, en el marco de su histórica visita a la Argentina. La entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia expresó su bienvenida al Sumo Pontífice en nombre de toda la familia del fútbol nacional.

La llegada del Santo Padre generó una enorme repercusión en el país y también tuvo impacto en el ámbito deportivo, con modificaciones en la programación de la última fecha del Torneo Clausura debido a los operativos de seguridad.

“La Asociación del Fútbol Argentino, en representación de su presidente, Sr. Claudio Tapia, y de todo el fútbol nacional, le da la bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV”, comienza el comunicado difundido por la entidad.

En otro tramo, la AFA destacó el significado de la presencia del Pontífice en el país: “La Argentina recibe al Santo Padre con motivo de una visita que representa un acontecimiento de especial significado para nuestro país y para millones de personas que encuentran en su mensaje un espacio de encuentro, reflexión y esperanza”.

El mensaje concluyó con un saludo en representación de los distintos sectores del fútbol argentino: “Expresamos nuestro saludo y nuestros deseos de una grata estadía durante estos días en nuestra tierra. ¡Bienvenido a la Argentina, Santo Padre!”.

Durante su recorrida de este lunes por Buenos Aires, León XIV también pasó por las inmediaciones del estadio Monumental de River y recibió una camiseta de Estudiantes de La Plata, en una visita que dejó distintas postales vinculadas con el fútbol.

La carta de la AFA se sumó así a las numerosas muestras de afecto que recibió el Papa durante su estadía en la Argentina, donde encabezó una multitudinaria misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.