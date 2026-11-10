Nuevas evidencias en el caso de Julián Álvarez en Chaco

La querella de Julián Álvarez ha presentado nuevas pruebas que incluyen cartas y anotaciones manuscritas, las cuales serán analizadas para esclarecer el contexto del homicidio ocurrido en Resistencia, Chaco.

Hoy 03:16

A tres meses del homicidio de Julián Álvarez Guardia en Resistencia, Chaco, la querella que representa a su familia ha incorporado nuevas pruebas al expediente judicial. Estas pruebas fueron encontradas en la camioneta del joven y comprenden cartas y apuntes manuscritos que, según los investigadores, reflejan el estado emocional que atravesaba Julián antes del trágico acontecimiento. Este material será sometido a distintos análisis que buscan esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte.

Entre las frases incluidas en las anotaciones se destaca una que dice: “me estoy aislando de todos”, lo que añade un nuevo elemento a la investigación. Los investigadores están en la tarea de determinar quién escribió cada documento y el contexto en el que fueron redactados. Para ello, se realizarán peritajes caligráficos y se llevará a cabo una autopsia psicológica, que tiene como objetivo reconstruir aspectos relevantes de la vida de Julián Álvarez antes de su muerte.

Hasta el momento, la única persona detenida en relación con el crimen es Victoria Luz Cantero, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva por estar imputada de homicidio agravado por el vínculo. La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ha confirmado esta prisión preventiva, mientras que la investigación avanza con el análisis de las nuevas pruebas y otros elementos que han sido incorporados al caso.

La querella también está evaluando la posibilidad de solicitar que se agregue la alevosía como una de las circunstancias agravantes. Esta medida se fundamenta en la hipótesis de que Julián pudo ser atacado mientras dormía o se encontraba desprevenido, apoyándose en los resultados forenses que han indicado la presencia de lesiones defensivas y heridas incapacitantes que se produjeron cuando la víctima aún estaba con vida.

La inclusión de estos escritos abre una nueva línea de investigación sobre los vínculos y las circunstancias que precedieron al homicidio. Sin embargo, el contenido de las anotaciones deberá ser evaluado junto con el resto de las evidencias y las conclusiones de los especialistas en la materia. La investigación busca determinar qué información pueden aportar los escritos para establecer con mayor precisión la secuencia de los hechos en el caso de Julián Álvarez.

El expediente también prevé la realización de pericias sobre teléfonos móviles y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, medidas que se suman a las que ya están siendo analizadas por la Justicia chaqueña. La causa se encamina hacia un juicio por jurados, aunque la fecha del debate oral aún debe ser definida conforme a los próximos pasos procesales.

La familia de Julián Álvarez, quien contaba con 29 años al momento de su deceso, continúa su pedido de justicia mientras avanza la investigación. En esta etapa, el enfoque está en completar los estudios pendientes y valorar la prueba reunida antes de fijar el juicio. La querella espera que las nuevas anotaciones contribuyan a esclarecer el contexto del crimen y las circunstancias del ataque, lo que es crucial para el desarrollo de la causa.