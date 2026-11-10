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Cómo elegir la merienda perfecta para evitar el hambre

La merienda es una comida crucial que puede influir en nuestro rendimiento diario. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un snack equilibrado puede ayudar a mantener los niveles de energía y concentración.

Hoy 06:12

La merienda es una parte fundamental de nuestra alimentación diaria, especialmente para aquellos que buscan evitar llegar con hambre a la cena. Esta comida, que normalmente se consume entre las 16:00 y 18:00 horas, puede ser clave para mantener un nivel de energía constante.

Para armar una merienda ideal, es importante incluir una combinación de carbohidratos, proteínas y grasas saludables. Por ejemplo, una opción popular es un sándwich integral con aguacate y pollo o atún, que aporta tanto nutrientes como saciedad.

Además, las frutas son excelentes aliadas en la merienda. Una pieza de fruta, como una manzana o un plátano, puede complementar perfectamente un snack más sustancioso. Estos alimentos no solo son fáciles de llevar, sino que también aportan vitaminas y minerales esenciales.

Otro aspecto a considerar es la hidratación. Muchas veces, la sed puede confundirse con hambre. Por eso, acompañar la merienda con un vaso de agua o una infusión puede ser una excelente manera de mantener el cuerpo hidratado y facilitar la digestión de los alimentos.

Es recomendable evitar los productos ultraprocesados, que suelen ser altos en azúcares y grasas saturadas. Optar por snacks caseros como barras de granola o frutos secos puede ser una alternativa más saludable y satisfactoria.

Finalmente, planificar la merienda con anticipación puede ayudar a evitar decisiones impulsivas. Tener a mano opciones saludables y fáciles de preparar como yogur natural con semillas o nueces puede hacer la diferencia entre una merienda nutritiva y un mero tentempié vacío.

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