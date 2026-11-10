Córdoba se prepara para recibir al papa León XIV: nuestros enviados especiales ya están en el lugar

Los equipos de Canal 7, Diario Panorama y Radio Panorama realizan una cobertura especial de la visita del Sumo Pontífice, con la presencia de sus enviados en el lugar de los acontecimientos para acercar a todos los santiagueños imágenes, testimonios e información minuto a minuto de esta histórica jornada.

Hoy 08:55

El papa León XIV tiene previsto arribar a Córdoba a las 9 de la mañana, en un vuelo procedente de Buenos Aires. A las 10 celebrará una misa en el predio de FAdeA y, posteriormente, a las 12.15, saldrá al balcón del Arzobispado para saludar a los fieles que se acerquen al lugar.

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Nuestros enviados especiales ya están trabajando en el lugar, acompañando cada momento de esta jornada tan esperada y llevando toda la información a los hogares santiagueños.

Diario Panorama, Canal 7 y Radio Panorama, presentes donde suceden los hechos, para que Santiago viva cada instante de esta histórica visita.