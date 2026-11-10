Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 NOV 2026 | 28º
X
Locales

Córdoba se prepara para recibir al papa León XIV: nuestros enviados especiales ya están en el lugar

Los equipos de Canal 7, Diario Panorama y Radio Panorama realizan una cobertura especial de la visita del Sumo Pontífice, con la presencia de sus enviados en el lugar de los acontecimientos para acercar a todos los santiagueños imágenes, testimonios e información minuto a minuto de esta histórica jornada.

Hoy 08:55

El papa León XIV tiene previsto arribar a Córdoba a las 9 de la mañana, en un vuelo procedente de Buenos Aires. A las 10 celebrará una misa en el predio de FAdeA y, posteriormente, a las 12.15, saldrá al balcón del Arzobispado para saludar a los fieles que se acerquen al lugar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Nuestros enviados especiales ya están trabajando en el lugar, acompañando cada momento de esta jornada tan esperada y llevando toda la información a los hogares santiagueños.

Diario Panorama, Canal 7 y Radio Panorama, presentes donde suceden los hechos, para que Santiago viva cada instante de esta histórica visita.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violento ataque en Añatuya: una abuela y su nieta fueron heridas con un arma blanca y buscan a tres sospechosos
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este martes 10 de noviembre: nubosidad en aumento y una máxima de 35 °C
  3. 3. El papa León XIV compartió una cena con los obispos argentinos en el Arzobispado de Buenos Aires
  4. 4. Detuvieron en Formosa a acusados de robar camionetas a tres santiagueños
  5. 5. León XIV en Argentina: la agenda completa de su tercer día
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT