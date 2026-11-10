El papa León XIV llega a Córdoba: quiénes lo recibirán y cómo será la bienvenida oficial

El Sumo Pontífice arribará este martes a la provincia para continuar con su histórica visita. Las autoridades prepararon una recepción especial, que incluirá la participación de distintos sectores de la comunidad y un particular obsequio.

Hoy 08:46

La provincia de Córdoba se prepara para recibir este martes al papa León XIV, quien continuará con su histórica visita apostólica a la Argentina. La bienvenida oficial se realizará en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, donde lo esperarán autoridades provinciales, representantes de la Iglesia, estudiantes y organizaciones sociales.

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El gobernador Martín Llaryora encabezará la recepción junto al intendente de Córdoba, Daniel Passerini, y el arzobispo de la provincia, cardenal Ángel Sixto Rossi. La ceremonia también contará con la participación de niños, adolescentes y representantes de instituciones vinculadas con la inclusión de personas con discapacidad.

Mientras tanto, miles de fieles ya se encuentran en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), a la espera de las actividades que el Sumo Pontífice desarrollará durante su paso por la provincia.

Estudiantes y organizaciones sociales participarán de la bienvenida

Según informó el Gobierno de Córdoba, la recepción contará con estudiantes de escuelas primarias y secundarias de distintos puntos de la provincia, incluidos establecimientos ubicados en zonas de alta montaña.

Entre ellos estarán alumnos de la escuela Ceferino Namuncurá, situada en las Altas Cumbres, a 2.400 metros sobre el nivel del mar; de Nuestra Señora del Valle, ubicada en Los Gigantes, a 1.800 metros de altura; y de la escuela República del Perú, de la capital cordobesa.

También participarán representantes de organizaciones dedicadas a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, entre ellas las fundaciones Pique Libre, Superadaptados, Iram, Pequeña Obra Divina Providencia Cottolengo Don Orione, Beatriz Ramseyer y Korper Psicomotricidad, además del Centro Integral de Desarrollo Humano Asociación Civil.

Música y un regalo especial para el Papa

Uno de los momentos destacados de la bienvenida será la presentación del coro de adolescentes del Instituto Superior de Educación Artístico Musical Domingo Zipoli, que interpretará un repertorio de música sacra en honor al Pontífice.

El programa incluirá obras como Da Pacem Domine, de Charles Gounod; Dona Nobis Pacem, de Wolfgang Amadeus Mozart; Hallelujah, de Georg Friedrich Händel; Gloria, de Alberto Dono; y Hanac Pachap Cussicuinin.

Además, como gesto de afecto y bienvenida, niños cordobeses le entregarán al papa León XIV un puñado de hierbas aromáticas provenientes de San Pedro, en Traslasierra, localidad donde se celebra el tradicional Festival de los Cultivos Aromáticos.

El obsequio buscará representar el cariño de la comunidad cordobesa hacia el Santo Padre, en una jornada histórica que reúne a miles de fieles y que tendrá a la provincia como uno de los escenarios centrales de su visita a la Argentina.