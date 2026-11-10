Una noche de literatura para conocer "Las formas que habitamos"

La autora Nadia Galeano presentará su primer libro de cuentos con un encuentro abierto al público que combinará literatura, historias y reflexión.

Hoy 11:38

La literatura tendrá su espacio en una nueva propuesta cultural con la presentación de «Las formas que habitamos», el primer libro de cuentos de Nadia Galeano, de 36 años.

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A través de relatos crudos y directos, la autora explora el dolor, la vulnerabilidad y las distintas experiencias que atraviesan la condición humana. Historias que buscan interpelar al lector y dejar preguntas resonando.

El encuentro será una oportunidad para compartir literatura, conocer la obra de Galeano y acompañar la apertura del nuevo local de Colectiva Roja.

La invitación está abierta a toda la comunidad. La cita es el 11 de noviembre, a las 19, en San Juan 238, entre Moreno y Garibaldi.