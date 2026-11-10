Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 NOV 2026 | 31º
X
Espectaculos

Angelina Jolie llegó a Filipinas para participar de una cumbre internacional sobre desarrollo inclusivo

La actriz estadounidense arribó a Manila y será una de las principales figuras de la ASEAN Inclusive Growth Summit, que se realizará este miércoles 11 de noviembre.

Hoy 11:03
Angelina Jolie

Angelina Jolie llegó este martes a Manila, Filipinas, para participar de la ASEAN Inclusive Growth Summit 2026, una cumbre internacional que reunirá a representantes de los sectores empresarial, gubernamental y social para debatir sobre el crecimiento económico y el desarrollo inclusivo en el sudeste asiático.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actriz de Hollywood fue vista en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino durante la mañana del martes, donde saludó a las personas que se acercaron para recibirla. Su presencia forma parte de la agenda del encuentro, previsto para este miércoles 11 de noviembre.

Jolie participará de una conversación titulada From Memory to Possibility: Cambodia, Courage and the Power of Staying, junto al reconocido cineasta camboyano Rithy Panh. El intercambio abordará la historia de Camboya y la capacidad de las comunidades para sobreponerse a experiencias traumáticas.

La elección de ambos participantes tiene un vínculo cinematográfico: trabajaron juntos en First They Killed My Father (2017), película dirigida y producida por Jolie, basada en las memorias de Loung Ung, quien sobrevivió a las atrocidades cometidas por el régimen de los Jemeres Rojos en Camboya.

Su compromiso con las causas humanitarias

Además de su trayectoria en Hollywood, Angelina Jolie desarrolló durante más de dos décadas una intensa actividad humanitaria, especialmente vinculada con la protección de refugiados, desplazados y comunidades vulnerables.

Su relación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) comenzó en 2001, cuando fue nombrada embajadora de buena voluntad. En 2012 asumió como enviada especial, función que desempeñó hasta 2022.

Durante esos años realizó numerosas visitas a zonas afectadas por conflictos y crisis humanitarias, y utilizó su reconocimiento internacional para visibilizar situaciones de vulnerabilidad, especialmente las que afectan a mujeres y niños.

La cumbre de Manila también contará con la participación de otras personalidades, entre ellas la actriz y cantante filipina Lea Salonga, además de referentes del ámbito empresarial, político y cultural de la región.

Con esta aparición, Jolie vuelve a combinar su presencia pública con una agenda vinculada a las causas humanitarias, un aspecto que ocupa un lugar central en su actividad fuera de la industria cinematográfica.

TEMAS Angelina Jolie
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violento ataque en Añatuya: una abuela y su nieta fueron heridas con un arma blanca y buscan a tres sospechosos
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este martes 10 de noviembre: nubosidad en aumento y una máxima de 35 °C
  3. 3. Detuvieron en Formosa a acusados de robar camionetas a tres santiagueños
  4. 4. León XIV en Argentina: la agenda completa de su tercer día
  5. 5. El papa León XIV compartió una cena con los obispos argentinos en el Arzobispado de Buenos Aires
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT