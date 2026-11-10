Las facturas se convirtieron en un lujo: las ventas cayeron un 80% y alertan por el cierre de panaderías

La fuerte caída del consumo y el aumento de los costos de producción obligan a los comerciantes a reducir las horneadas y vender productos del día anterior a mitad de precio.

Hoy 10:01

La industria panadera argentina atraviesa una profunda crisis, marcada por una fuerte caída del consumo y el incremento de los costos de producción. Según datos difundidos por representantes del sector, la venta de facturas, productos de pastelería y repostería se desplomó un 80% interanual, mientras que la comercialización de pan tradicional registró una baja del 55% en los últimos dos años.

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La tradicional costumbre de comprar una docena de facturas para compartir en familia se volvió cada vez menos frecuente. Ante este escenario, las panaderías comenzaron a reducir su producción diaria para evitar pérdidas y buscan nuevas estrategias comerciales que les permitan mantener sus puertas abiertas.

Gastón Mora, presidente de la Asociación de Panaderos de Avellaneda, explicó a la Agencia Noticias Argentinas que la situación es especialmente complicada para los trabajadores, debido a que una docena de facturas cuesta entre $14.000 y $20.000.

"La venta de facturas es lo que más cayó. Cuando más se venden es un domingo o un feriado, pero ya no está eso de que a las familias se les haga cotidiano", señaló el dirigente.

Además, reveló que el impacto también alcanza a otros productos. "Nosotros vendíamos unas 150 tortas por semana y hoy, si se llevan 15 o 20, nos ponemos contentos", expresó.

Las estrategias de las panaderías para enfrentar la caída del consumo

Ante la disminución de las ventas, numerosos comercios comenzaron a implementar medidas de emergencia para evitar el desperdicio de mercadería y recuperar parte de sus costos.

Según un relevamiento realizado en panaderías del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), algunos establecimientos ofrecen facturas del día anterior a mitad de precio, mientras que otros reducen considerablemente las horneadas.

También comenzaron a incorporar alternativas comerciales, como la venta de café al paso, con el objetivo de generar ingresos adicionales.

Un comerciante del barrio porteño de Almagro describió el cambio en los hábitos de los consumidores: "Vender una docena es casi imposible, hoy, como mucho, se llevan tres para compartir".

La situación también se refleja en la compra de pan, donde cada vez más clientes optan por adquirir pequeñas cantidades. Según los comerciantes, se volvió habitual que las personas pidan "dos pancitos" o "mil pesos de pan", en lugar de comprar por kilo.

El aumento de los costos complica aún más al sector

A la caída de las ventas se suma el incremento de los insumos y las tarifas de servicios, que afecta directamente la rentabilidad de las panaderías.

Mora detalló que la caja de margarina llegó a superar los $120.000, antes de estabilizarse entre $85.000 y $90.000. También señaló que el cajón de huevos pasó de $35.000 a $72.000, mientras que la bolsa de harina aumentó de $9.000 a $18.000.

Por otra parte, representantes del sector advirtieron que algunos establecimientos enfrentan facturas de electricidad cercanas a los $800.000 mensuales, una carga difícil de sostener frente a la disminución de los ingresos.

Advierten que cerraron unas 2.000 panaderías en dos años

El panorama también impacta sobre el empleo. Según cifras difundidas por representantes de la industria, unas 2.000 panaderías cerraron definitivamente en los últimos 24 meses, situación que habría provocado la pérdida de más de 16.000 puestos de trabajo en todo el país.

Desde el sector aseguran que numerosos establecimientos trabajan con márgenes de rentabilidad mínimos o directamente a pérdida, intentando sostener la actividad pese a las dificultades económicas.

En este contexto, los panaderos advierten que la caída del poder adquisitivo y el aumento de los costos ponen en riesgo la continuidad de muchos negocios, especialmente aquellos de carácter familiar que dependen de las ventas diarias para subsistir.