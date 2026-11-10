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Mascotas

Buscan intensamente a Roky, un perro que se perdió en el Bº Santa Rosa de Lima

El animal desapareció alrededor de las 23 del miércoles en inmediaciones de calle Julia Páez, manzana B. Su familia pide colaboración para poder encontrarlo y solicita que cualquier información sea comunicada al número de contacto.

Hoy 09:39
Roky

Roky es intensamente buscado por su familia, luego de perderse anoche cerca de las 23 en la zona de calle Julia Páez, manzana B, del barrio Santa Rosa de Lima.

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Ante la preocupación por su paradero, sus dueños difundieron una imagen del perro y apelaron a la solidaridad de los vecinos para poder encontrarlo y lograr que regrese a su hogar.

Quienes lo hayan visto o tengan algún dato que permita dar con su paradero pueden comunicarse vía WhatsApp al 385 679 1420.

Su familia mantiene la esperanza de encontrarlo y pide compartir la información para que llegue a más personas.

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