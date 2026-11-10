Un gato adulto necesita una nueva oportunidad y busca una familia que lo adopte

Es macho, de tamaño grande, sano y muy manso. Debido a problemas de salud, su dueña no puede seguir cuidándolo y necesita encontrarle un hogar.
Un gato macho, de tamaño grande y de carácter cariñoso busca una nueva familia que pueda darle un hogar y todos los cuidados que necesita.
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El animal se encuentra sano y es muy manso. Lamentablemente, su actual dueña atraviesa problemas de salud que ya no le permiten hacerse cargo de él, por lo que tomó la difícil decisión de buscarle un nuevo hogar.
Quienes puedan brindarle una oportunidad y estén interesados en adoptarlo pueden comunicarse al 3855 833910.
La intención es encontrar una familia responsable que lo reciba con amor y le permita comenzar una nueva etapa.