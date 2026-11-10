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Murió un nene de 7 años tras caer de un juego en una plaza de Catamarca

Ian Argañaraz sufrió un traumatismo de cráneo grave luego de caer de un juego infantil y falleció en el Hospital de Niños Eva Perón.

Hoy 09:47
Catamarca

Un nene de 7 años murió luego de caer de un juego infantil en una plaza de la localidad de Saujil, en el departamento Pomán de la provincia de Catamarca.

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Ian Argañaraz permaneció internado en el Hospital de Niños Eva Perón y, pese al esfuerzo de los médicos, no logró sobrevivir tras haber sufrido un traumatismo de cráneo.

Todo ocurrió ayer por la tarde. Según las primeras informaciones, el nene cayó de una estructura de juegos y golpeó fuertemente su cabeza contra el piso.

Por la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia desde el interior provincial hasta el centro pediátrico de la capital. Pasadas las 2 de la mañana, los médicos confirmaron la muerte.

La autopsia determinó que Ian falleció por un traumatismo de cráneo grave que le provocó un shock neurogénico irreversible. Tras el procedimiento forense, la Fiscalía de Instrucción de Andalgalá dispuso la entrega del cuerpo a sus padres, quienes lo velaron por la tarde.

Con el resultado de la autopsia incorporado a la causa, la investigación judicial apunta a establecer cómo se produjo la caída y si existían problemas en las instalaciones de los juegos del espacio público.

Los efectivos de la Comisaría de Saujil y peritos técnicos de la Policía provincial realizaron inspecciones en el sector de juegos. Los trabajos buscan verificar posibles desperfectos mecánicos, falta de mantenimiento o inconvenientes en las fijaciones de la estructura.

La Fiscalía también comenzó a tomar declaraciones de los testigos que estaban en las inmediaciones al momento del accidente, para reconstruir el hecho.

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