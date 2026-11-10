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En vivo por Canal 7: el papa León XIV encabeza en Córdoba otra multitudinaria misa

El Sumo Pontífice celebra la ceremonia en el predio de FAdeA, donde acompañan cerca de un millón de fieles.

Hoy 10:08
Papa León XIV

En una provincia convulsionada que desde anoche vivía una vigilia popular en diversos puntos de la capital, Córdoba se preparaba desde esta madrugada para recibir al papa León XIV en el predio de Fábrica de Aviones Militares (FADEA), en una misa histórica, la segunda desde la llegada del pontífice al país, que según las proyecciones congregará esta mañana a casi un millón de personas.

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Anoche, las inmediaciones del predio, en las afueras de la ciudad, eran una romería de feligreses que llegaron desde las horas y los días previos desde diversas provincias: Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, Santa Fe y el interior de Córdoba, también de países de la región, como Paraguay y Venezuela. Las puertas de FADEA abrieron pasadas las 18 de este lunes, desde esa hora los ingresos fueron una marea incesante de personas, kilómetros y kilómetros, en una vigilia que tenía a Jairo como uno de los puntos fuertes de la previa.

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