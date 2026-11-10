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Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este miércoles se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectaran a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 10:13

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversas localidades del interior provincial.

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Miércoles 11 de noviembre:

de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de Puestito de San Antonio y El Zanjón (dpto. Capital), Los Tigres y El Cabure (dpto. Copo). 

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