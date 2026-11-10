Karina Milei, Martín Menem y Juan Schiaretti, en primera fila durante la misa del papa León XIV en Córdoba

La secretaria general de la Presidencia, el titular de la Cámara de Diputados y el exgobernador cordobés se encuentran entre los invitados destacados de la histórica celebración. Javier Milei está ausente.

Hoy 10:51

La histórica visita del papa León XIV a Córdoba reúne este martes a importantes figuras de la política argentina. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el exgobernador cordobés y actual diputado nacional, Juan Schiaretti, participan desde la primera fila de la multitudinaria misa encabezada por el Sumo Pontífice.

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La celebración se desarrolla en la Escuela de Aviación Militar, ubicada en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde cientos de miles de fieles se congregaron desde la madrugada para presenciar uno de los acontecimientos centrales de la visita papal.

La presencia de los dirigentes políticos se produce en una jornada marcada por la emoción y la expectativa de los asistentes, que llegaron desde distintas provincias para acompañar al líder de la Iglesia católica.

La comitiva del Gobierno nacional que llegó a Córdoba

Además de Karina Milei y Martín Menem, una importante delegación de funcionarios nacionales arribó alrededor de las 8 de la mañana al predio donde se celebra la misa.

Entre los integrantes de la comitiva se encuentran el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el ministro de Defensa, Carlos Presti; y el secretario de Culto, Agustín Caulo.

Por su parte, el presidente Javier Milei no participa de la misa en Córdoba, luego de haber recibido al Pontífice el domingo en el Aeroparque Jorge Newbery, durante su llegada a la Argentina.