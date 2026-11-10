La Noche de los Museos despierta gran expectativa en toda la provincia

Los museos Histórico, Antropológico y de Bellas Artes en el CCB, museos y espacios culturales de la ciudad y la provincia se suman a la convocante propuesta. Será este sábado 14 de noviembre.

Hoy 11:11

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB), adhiere, una vez más, a la celebración de la “Noche de los Museos”; que se realiza en diversos lugares del país y del mundo, como una forma de ofrecer a sus comunidades, la posibilidad de recorrer los museos y muestras de una manera distinta y amena, incentivando un acercamiento del público al patrimonio y generando una conexión plena con la cultura local.

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Este año 2026, el CCB ha convocado nuevamente a los museos y espacios culturales de toda la ciudad y la provincia a sumarse a esta propuesta que tendrá lugar el sábado 14 de noviembre en los horarios que cada museo o espacio adecuó para recibir a los visitantes.

La noche santiagueña cobrará vida y color en cada sitio de celebración, permitiendo que el público acceda a la convocatoria al lugar más cercano y disfrute de las actividades que cada uno programó, lo que, además, les permitirá dar a conocer su patrimonio, la historia, el arte y la cultura que cada sitio encierra.

La Noche de los Museos en el CCB

El 14 de noviembre, desde las 20 hasta las 22 horas, las instalaciones del CCB, en calle Libertad 439, serán el lugar de encuentro del público con el patrimonio que conservan los Museos Histórico “Dr. Orestes Di Lullo, de Ciencias Naturales y Antropológicas “Emilio y Duncan Wagner” y de Bellas Artes “Ramón Gómez Cornet”; las muestras actualmente en exposición y sus históricos túneles, patios y paseos. Una noche mágica, plena de brillo y color, en la que la familia santiagueña podrá disfrutar y deleitarse con las intervenciones artísticas, los juegos, paseos, relatos y la vinculación con el patrimonio, la historia y las artes.

El Museo Histórico propone un recorrido a oscuras y con mucho suspenso; un “Espacio del Miedo", en que los visitantes disfrutarán de la experiencia inmersiva de transitar a oscuras, iluminándose con linternas para encontrar el misterio y el suspenso como los protagonistas absolutos. Se recomienda a los asistentes llevar linterna para poder descubrir cada rincón y personaje oculto a lo largo de las salas.

Por su parte, en la Planta Baja y el 1° Piso, los personajes de leyendas acecharán divertidamente a los visitantes; la Monja, el Hombre Lobo, Freddy Kruger, el Payaso del Terror, la Llorona, la Bruja de la Cueva de la Salamanca, entre otros.

Además de la adrenalina en el Museo Histórico, el CCB desplegará una variada agenda artística distribuida en todos sus sectores.

El Museo Antropológico contará con intervenciones temáticas de personajes históricos, aborígenes, baile afro con tambor y la presencia especial de figuras como Jack Sparrow y David Jones, además de los cosplayers.

El Museo de Bellas Artes brindará un espacio de caricaturistas, estatuas vivientes, callejón de dibujantes e ilustradores, habrá presentaciones de Luis Garay y la magia de Alicia en el País de las Maravillas con el Sombrerero y el Conejo.

Asimismo, en el Hall Central y en la Galería sobre calle Libertad, habrá música en vivo, con la presencia de Martín Bunge, el arpa de Mili Neirot, los ballets: Perfume de Carnaval, Adultos Gold y Jorge Newery, los coros de Niños y Jóvenes del CCB y danzas contemporáneas de la Cía. Enraizada y energía K-Pop.

El Patio Histórico también tendrá los Shows de K-Pop, intervenciones circenses a cargo del Grupo Socializarte y toda la elegancia del tango con el ballet "Rumores de Milonga".

Los Espacios Comunes y Exteriores no estarán ajenos a la celebración y expondrán la Muestra Pictórica de la Fundación Cultural (Ingreso Libertad), se proyectarán cortos infantiles, a cargo del Cine Móvil, estarán los pintacaritas y globoformas para los más pequeños.

El CCB, los Museos y Espacios Culturales adheridos invitan a toda a la comunidad a disfrutar de esta noche singular, plena de atractivos y de especial contacto con la cultura de Santiago del Estero.

Aquí, todos los lugares que se suman a una noche única:

Centro Cultural del Bicentenario (CCB) en calle Libertad 439 (Capital), en el horario de 20 a 22 hs.

Patio del Indio Froilán - Av. Del Libertador 4400.

La 48 Casa Taller de Artes - 25 de Mayo 54.

Yuva Galería de Arte - Av. Alsina 771.

Fundación En Trama - Independencia 644.

Casa Argañaraz Alcorta - Av. Libertad 155.

Centro Cultural Ricardo Rojas - Libertad y Pringles.

Teatro del Pueblo - Parque Oeste.

Casa Taller RS - Emiliano Santillán 2358 (entre Luis Braile y Chasqui).

Complejo Casa Taboada - Buenos Aires 136.

Museo de Arte Sacro San Francisco Solano - Av. Roca Sur 716.

Museo del Búho (Malvinizadores Santiagueños) - Malvinas Argentinas y Prospero Ábalos Zanjón.

Cronos Galería de Arte y Diseño - Salta 57.

Espacio de Diseño Escrito en las Estrellas - Alvear 247.

Casa Gigli - Independencia 253.

Museo del Boletín Oficial (MIBO) - San Martin 154.

Biblioteca 9 de Julio - Buenos Aires 131.

Biblioteca Popular Agustín Álvarez - Independencia 652.

Biblioteca Popular Washington Ábalos - Romualdo Helman 154 (B° Autonomía).

La Banda

Atelier Cultural - Av. Comandante Besares.

Casa Museo Sala 26 - Uriarte 155.

Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi - Soler 302.

Fernández

Centro Cultural Sixto Palavecino - Independencia Nº 151.

Museo y Biblioteca de la Mesopotamia Santiagueña - Uriarte 356.

Clodomira

Biblioteca Popular Mariano Moreno - Int. Miguel Achem e/Constitución y Av, San Martín.

Bandera

Biblioteca Popular Belgrano - Esquina de calles Mitre Sur y Sarmiento.

Sumampa

Museo Estación Sumampa - Ex Estación F.F.C.C. Mitre.

Villa Atamishqui

Museo de La Sachaguitarra - Rivadavia y La Rioja, Zona Centro.