León XIV evocó a Mama Antula: “Su máxima fue la de andar hasta donde Dios no es conocido, para darlo a conocer”

La santa santiagueña tuvo un lugar especial en la homilía del papa León XIV durante la multitudinaria misa que celebró este martes en Córdoba.

Hoy 11:38

El Papa León XIV continúa desplegando su apretada y extensa agenda en territorio argentino, Este martes, ante miles de fieles reunidos en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), el Sumo Pontífice brindó su homilía y en la misma recordó el incansable recorrido de Mama Antula por el territorio argentino para acercar a las personas a Dios y destacó su ejemplo de fe, solidaridad y entrega al prójimo.

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Además de recordar a su predecesor, el Papa Francisco, durante la celebración religiosa, León XIV presentó a Mama Antula y al Cura Brochero como dos figuras que, desde experiencias diferentes, dedicaron sus vidas a transmitir el Evangelio y acompañar a las comunidades.

“Su máxima fue la de andar hasta donde Dios no es conocido, para darlo a conocer”, expresó el León XIV al recordar la misión de la santa santiagueña.

El mensaje adquirió un significado especial para Santiago del Estero, provincia de origen de Mama Antula, cuya obra religiosa y social fue reconocida por el máximo representante de la Iglesia católica durante una de las celebraciones centrales de su visita a la Argentina.

León XIV destacó la misión de Mama Antula y su entrega al prójimo. En su homilía, el Papa puso de relieve la capacidad de Mama Antula para unir la contemplación y la oración con acciones concretas de ayuda a los demás.

Recordó que la santa recorrió de manera incansable diferentes regiones del país, impulsada por su propósito de llevar el mensaje de Dios a quienes todavía no lo conocían.

Su labor fue presentada como una muestra de que la fe no debe limitarse a la vida espiritual, sino que también necesita expresarse mediante el acompañamiento, la cercanía y el compromiso con otras personas.

También, León XIV vinculó su legado con el del Santo Cura Brochero, otra figura fundamental de la historia religiosa argentina. Ambos fueron mencionados como ejemplos de distintas maneras de identificarse con Cristo y dedicar la propia vida al servicio de los demás.