Excelente servicio: parace que no entra ni un alfiler más hasta que llegan los “empujadores”

Esta escena en el subterráneo de Tokio parece algo imposible de creer. Los pasajeros en horario pico esperan que los hagan entrar a la fuerza en el vagón.

Hoy 12:26

Un video difundido en redes sociales muestra la intensa aglomeración durante la hora pico en una estación de metro de Tokio, donde los pasajeros se apretujan en un tren ya abarrotado en un intento por abordar.

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A pesar de la multitud, varios usuarios permanecen tranquilos; saben que los trabajadores de la estación, conocidos como "empujadores", los presionarán hacia adentro para que quepan.