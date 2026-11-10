Gastón Gaudio apuntó contra la dirigencia de Independiente antes de las elecciones: “Les queda poco”

El extenista y candidato a presidente del Rojo cuestionó a la actual comisión directiva por una posible renovación del sponsor principal.

Hoy 12:39

Gastón Gaudio, candidato a presidente de Independiente, lanzó fuertes críticas contra la actual dirigencia del club en medio de la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 13 de diciembre, en los que se elegirá al sucesor de Néstor Grindetti.

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El extenista, campeón de Roland Garros 2004 y referente de la agrupación Gente de Independiente, cuestionó la intención de la comisión directiva de renovar por una temporada más el contrato con SportsBet, actual patrocinador principal de la institución.

En ese contexto, Gaudio aseguró que se encontraba en Qatar junto a su equipo de trabajo para intentar cerrar “el contrato más grande de la historia” del club, mientras acusó a la conducción actual de querer “seguir llevando lo poco que queda en el club”.

El candidato también lanzó una dura advertencia contra los dirigentes del Rojo, al afirmar que “les queda muy poco” para abandonar la institución “para siempre”.

“Los socios de Independiente no lo vamos a permitir”, expresó Gaudio, quien busca diferenciarse de la actual conducción y posicionar su propuesta de cara a las elecciones.

Los comicios se realizarán el domingo 13 de diciembre, cuando finalizará el mandato de Néstor Grindetti, quien asumió la presidencia en 2023 tras la renuncia de Fabián Doman.

En la contienda electoral también participarán Enrique Sacco y Luciano Nakis. Según el padrón provisorio aprobado, 62.500 socios estarán habilitados para votar, siempre que cumplan con los requisitos de antigüedad, cuota al día y ausencia de suspensiones.