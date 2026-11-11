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Revocaron el sobreseimiento de un acusado de homicidio simple con dolo eventual

El hecho ocurrió el 28 de abril de 2024, cuando los acusados circulaban a alta velocidad en dos camionetas, momento en que uno de los vehículos colisionó contra la moto de la víctima.

Hoy 14:53

En una audiencia de la Cámara de Apelaciones y Control, el MPF —representado por la fiscal Dra. María Luján González Garay y el instructor Dr. Tomás Cruz Bravo— logró que se revoque el sobreseimiento dictado por el juez de Control y Garantías, Dr. Gastón Merino, a favor de uno de los conductores implicados en una picada fatal en Quimilí.

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El hecho ocurrió el 28 de abril de 2024, cuando los acusados circulaban a alta velocidad en dos camionetas, momento en que uno de los vehículos colisionó contra la moto en la que se conducía la víctima menor de edad, provocando su fallecimiento.

La Fiscalía apeló el sobreseimiento dictado para Carabajal —quien conducía el rodado que no impactó materialmente a la víctima— argumentando que ambos generaron conjuntamente el riesgo extremo que determinó el resultado fatal, bajo una coautoría con plan común.

Ante esto, el tribunal hizo lugar al recurso del MPF y de la querella, revocando el sobreseimiento para que ambos acusados debatan su responsabilidad penal en un juicio oral.

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