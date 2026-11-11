A ocho años de la primera final entre Boca y River: el vibrante empate en La Bombonera que inició una serie inolvidable

El 11 de noviembre de 2018, el Xeneize y el Millonario protagonizaron el primer capítulo de la final de la Copa Libertadores. Fue un Superclásico lleno de emociones que terminó 2-2 y dejó abierta la definición que se disputaría en Madrid.

Hoy 14:56

Este miércoles 11 de noviembre se cumplen ocho años de la primera final de la Copa Libertadores 2018 entre Boca y River, una serie histórica que marcó un antes y un después en el fútbol argentino. Aquel encuentro, disputado en La Bombonera, terminó 2-2 después de un desarrollo apasionante y cuatro goles.

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El partido estaba previsto originalmente para el 10 de noviembre, pero debió postergarse por las intensas lluvias que afectaron a Buenos Aires. Finalmente, al día siguiente, los dos equipos más populares del país se enfrentaron por primera vez en una final del máximo certamen continental.

Boca, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, abrió el marcador con un gol de Ramón “Wanchope” Ábila, pero River respondió rápidamente con una definición de Lucas Pratto, quien convirtió apenas se reanudó el juego tras el tanto del Xeneize con el famoso "gol sacando del medio".

Antes del descanso, Darío Benedetto, que había ingresado por el lesionado Cristian Pavón, apareció con un cabezazo para establecer el 2-1 y devolverle la ventaja al conjunto local.

Sin embargo, en el complemento, Carlos Izquierdoz marcó en contra de su propio arco y decretó el empate definitivo para River, que contó con Matías Biscay en el banco de suplentes debido a la suspensión de Marcelo Gallardo.

Sobre el cierre, Boca tuvo una oportunidad inmejorable para quedarse con el triunfo. Carlos Tevez asistió a Benedetto, quien quedó mano a mano con Franco Armani, pero el arquero millonario respondió con una atajada decisiva que mantuvo el 2-2.

La definición histórica en Madrid

La serie terminó resolviéndose el 9 de diciembre de 2018 en el estadio Santiago Bernabéu, después de los incidentes que impidieron disputar la revancha en el Monumental.

Aquella noche, River venció a Boca por 3-1 en tiempo suplementario y conquistó su cuarta Copa Libertadores, con goles de Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero y Gonzalo “Pity” Martínez. Para el Xeneize había abierto el marcador Darío Benedetto.

Ocho años después, aquella primera final en La Bombonera sigue siendo recordada como el comienzo de una de las definiciones más trascendentes de la historia del fútbol mundial, que terminó siendo conocida como la “final eterna”.