El Cine Teatro Renzi cerrará sus puertas temporalmente por importantes refacciones

Los trabajos incluyen mejoras en la sala principal, sanitarios, escenario, techos, desagües e iluminación.

Hoy 14:37

El Cine Teatro Renzi de la ciudad de La Banda permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso debido al inicio de una serie de trabajos de refacción y mantenimiento edilicio que buscan recuperar y poner en valor sus instalaciones.

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Las obras se llevan adelante en el edificio ubicado sobre avenida Besares N° 151 y contemplan intervenciones integrales en diferentes sectores fundamentales para el funcionamiento del histórico espacio cultural.

Entre las tareas previstas se encuentran mejoras en la sala principal, los sanitarios, el escenario, los techos, los sistemas de desagote y la iluminación, además de otros trabajos destinados a optimizar las condiciones generales del establecimiento.

Al respecto, la directora de Cultura, profesora Rosina Baumann, destacó que la recuperación del Renzi forma parte de los objetivos planteados por la gestión del intendente Llamil Abdala.

"Desde la gestión del intendente Llamil Abdala se planteó desde el principio la revalorización de la cultura bandeña como uno de los principales ejes de sus políticas de Estado", expresó la funcionaria.

Asimismo, señaló que la refacción del edificio emblemático fue una de las primeras obras impulsadas, con el objetivo de que vuelva a lucir en todo su esplendor y pueda recibir nuevamente a los vecinos para disfrutar de eventos culturales y proyecciones cinematográficas destinadas a toda la familia.

Finalmente, Baumann manifestó las expectativas por la futura reapertura del espacio y solicitó la comprensión de los vecinos durante el desarrollo de los trabajos, al tiempo que recordó que las instalaciones permanecerán totalmente cerradas al público hasta nuevo aviso.